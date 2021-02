Amazon krijgt nieuwe CEO

Samen met de jaarresultaten van 2020 komt Amazon met een mededeling van formaat. Jeff Bezos, die Amazon in 1996 oprichtte, stopt na 25 jaar en wordt voorzitter van de raad van bestuur. Hij wordt opgevolgd door Andy Jassy, die al sinds het prille begin in het bedrijf zit.

Jassy stond aan het hoofd van Amazon Web Services (AWS), de cloudtak van het bedrijf die hij in 2003 zelf uit de grond stampte. Het assortiment van clouddiensten gaat verder dan het voorzien van serverruimte. De diensten gaan van cyberveiligheid tot data-analyse en zelflerende algoritmes.

Die divisie wordt een steeds belangrijker onderdeel van Amazon - een idee dat alleen maar versterkt wordt nu Jassy CEO wordt van het hele bedrijf. De 52-jarige New Yorker zei begin december dat AWS de kaap van 40 miljard dollar omzet op jaarbasis heeft bereikt.

Cashmachine

Bezos laat ‘zijn’ Amazon achter als een cashmachine die nooit beter draaide dan in het voorbije jaar. De operationele kasstroom verbeterde 72 procent tot 66,1 miljard dollar dankzij een forse toename van het aantal online bestellingen onder impuls van de wereldwijde lockdowns. De vrije kasstroom bedraagt 31 miljard dollar. Amazon beschikt daarmee over een duizelingwekkende oorlogskas om naar nieuwe investeringen en productuitbreidingen te speuren. Iets waar Bezos zich in zijn nieuwe rol mee bezig wil houden.