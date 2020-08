Amazon lanceert all-in medisch polsbandje

Het e-commerce- en technologiebedrijf Amazon brengt in de VS een medische polsband op de markt die onder meer het vetpercentage en de slaapkwaliteit meet. Amazon gaat zo in concurrentie met Fitbit en Apple.

De Amazon Halo, zoals het nieuwe product heet, combineert bekende toepassingen als een stappenteller met allerlei andere functies.

Zo wordt de slaapkwaliteit berekend aan de hand van de beweging, de hartslag en de temperatuur van de drager. Amazon zegt dat het met AI-software (lerende software die gevoed wordt door grote hoeveelheden data) een beeld kan vormen van de verschillende slaapfases. De software berekent met al die parameters een globale ‘slaapscore’ op honderd punten.

De polsband meet ook het vetpercentage in het weefsel. Sommige slimme weegschalen doen dat ook, maar Amazon claimt dat het dankzij betere sensoren en AI de nauwkeurigheid bijna kan verdubbelen.

Het emotionele en psychologische welbevinden beweert Amazon dan weer te kunnen afleiden uit een analyse van de stem van de drager.

Het polsbandje komt met een app die uitdagingen en tips aanbiedt om mensen aan te zetten tot een gezondere levensstijl.

De Amazon Halo gaat donderdag in voorverkoop in de VS. Om het optimaal te gebruiken, moet je wel een abonnement nemen dat recht geeft op allerlei functies en diensten.