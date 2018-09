Amazon-medewerkers manipuleren data voor cash

Amazon is een onderzoek gestart naar medewerkers die interne data verhandelen en negatieve recensies verwijderen in ruil voor cash. Vooral in China proberen verkopers op het platform zo hun succes te boosten.

In ruil voor betalingen van 80 tot 2.000 dollar bieden tussenpersonen in China de diensten aan van Amazon-medewerkers die confidentiële data verschaffen over bijvoorbeeld populaire zoektermen, waarmee productverkopers op het platform hun visibiliteit kunnen verhogen.

De medewerkers verwijderen ook negatieve recensies tegen 300 dollar per recensie, met een minimum van vijf recensies. Dat schrijft The Wall Street Journal.

Omkoping

Amazon is in mei een onderzoek gestart, waarbij ook enkele medewerkers in de VS geviseerd worden. De omkoping van Amazon-medewerkers zou vooral in China een probleem zijn, zeker nu het aantal verkopers op het platform er fors in de lift zit.