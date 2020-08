Amazon schudt smartwatchmarkt dooreen... zonder smartwatch

Met een slimme polsband en een bijbehorende app betreedt het Amerikaanse techbedrijf Amazon de markt van de smartwatches en fitnesstrackers. Al wil het bedrijf de Halo vooral ver weg houden van die labels.

Het e-commerce- en technologiebedrijf Amazon bracht donderdag een nieuwe wearable op de markt in de Verenigde Staten: de Amazon Halo. Het is een slimme polsband, maar geen smartwatch of fitnesstracker. Er is geen schermpje dat notificaties spuwt of waarmee je een nummer uit een muziekalbum kan doorspoelen. Amazon zet de Halo vooral in de markt als gezondheidscompagnon, die allerlei data verzamelt over de gebruiker. Die voeden software op basis van artificiële intelligentie (AI). Via de nieuwe gelijknamige Halo-app krijgen de gebruikers gepersonaliseerde analyses en tips om hen aan te zetten tot een gezondere levensstijl.

Bij de functies van de slimme polsband behoren bekende toepassingen zoals een stappenteller of een hartslagmeter. Maar met de AI-technologie wil Amazon verder gaan wat al op de markt is. Het bandje meet ook de slaapkwaliteit van de drager, door data over beweging, hartslag en temperatuur te combineren. Via artificiële intelligentie kan de Halo een beeld kan vormen van de slaapfases. De software berekent met al die parameters een globale ‘slaapscore’ op honderd punten.

Stemanalyse

50 miljard wearables Met de Halo knokt Amazon zich een weg op de wearablesmarkt, jaarlijks goed voor 50 miljard dollar.

Via een 3D-scan kan de polsband ook het vetpercentage in het weefsel meten, volgens het bedrijf een betere gezondheidsindicator dan absoluut gewicht of BMI (de verhouding tussen gewicht, lengte en leeftijd). Sommige slimme weegschalen doen dat ook, maar Amazon claimt dat het dankzij betere sensoren en AI de nauwkeurigheid bijna kan verdubbelen.

Het meest vernieuwende aan de Halo is de mentale component. 'De algemeen aanvaarde definitie van gezondheid omvat niet alleen het fysieke, maar ook het sociale en emotionele welzijn', zegt Amazon. Daarom zal de Halo ook speuren naar 'energie en optimisme in de stem van de gebruiker om menselijke communicatie en relaties te helpen verbeteren'.

Beelden van het volledige lichaam en spraakfragmenten, dat wordt best intiem. Maar Amazon verzekert de Halo-gebruikers dat hun privacy verzekerd is. De data zijn versleuteld en anoniem, en kunnen op elk moment gewist worden. Bodyscans en stemgeluiden worden automatisch verwijderd zodra ze de juiste data hebben opgeleverd.

Google en Apple

Amazon zou Amazon niet zijn - het bedrijf van Jeff Bezos, de rijkste man op aarde, met een recordbeurswaarde van 1.700 miljard dollar - als daar geen scherp commercieel plan achter school. Het bandje kost in de lanceringsfase 64,99 dollar, waarin een abonnement van zes maanden op de Halo-app inbegrepen is. Die app moet blijvende inkomsten verzekeren, want daarna kost het abonnement 3,99 dollar per maand. De normale prijs voor het polsbandje wordt 99,99 dollar.

Zo knokt Amazon zich een weg op de wearablesmarkt, jaarlijks goed voor 50 miljard dollar. De wearable is een van de wapens waarmee techreuzen elkaar bekampen in de strijd om het grootste marktaandeel. Het is - zoals de naam zelf zegt - een draagbaar gadget dat als het ware een verlengde van je smartphone is.