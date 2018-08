'Amazon werkt aan Britse verzekeringsvergelijker'

Met een prijsvergelijker voor Britse verzekeringstarieven tast de e-commercereus het terrein af.

Amazon werkt aan een prijsvergelijkingssite voor Britse verzekeringstarieven, meldt het persagentschap Reuters donderdag. De Amerikaanse e-commercereus doet zo alweer een nieuwe markt opschrikken.

Drie leidinggevenden uit de verzekeringsmarkt vertelden aan Reuters dat ze met Amazon in gesprek zijn voor de lancering van zo'n site. Het is niet duidelijk wanneer die zou gelanceerd worden. Bovendien is het maar een van de vele gesprekken die over het topic bezig zijn.

Competitief

In het Verenigd Koninkrijk zijn vergelijkingssites voor verzekeringstarieven populairder dan hier, met spelers als comparethemarket.com en GoCompare.

'De Britse markt is al een zeer competitieve markt als het om verzekeringstarieven gaat', zegt Wouter Vandenheere, de medestichter van Topcompare.be. Dat bedrijf wil volgend jaar een eigen verzekeringsvergelijker introduceren op de Belgische markt.

Google

Volgens zijn schattingen verloopt 60 procent van de verkoop van Britse verzekeringen via zulke prijsvergelijkers. In België is dat fors minder. 'Ik heb er geen exact zicht op, maar het zal minder dan 5 procent zijn.'

De vraag is wat Amazon nog aan de markt kan bijdragen. Techrivaal Google lanceerde in 2016 een soortgelijke vergelijkingssite in het Verenigd Koninkrijk, maar die sloot na een jaar de deuren door slabakkende bezoekcijfers.

Protect

Amazon waagt zich hoe dan ook steeds verder op de verzekeringsmarkt. Eerder kwam de e-commercereus met Amazon Protect op de proppen, een aanvullende verzekering voor schade aan elektronische Amazon-producten in het Verenigd Koninkrijk. Uit vacatures blijkt een mogelijke uitbreiding, met mogelijke nieuwe producten, naar Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Tussenstap

Een prijsvergelijkingssite is een mogelijke tussenstap voor Amazon. Het brengt zijn klanten in contact met verzekeringen, zonder de klassieke regulatoire besognes die bij een eigen verzekering horen.

