Amerikaans softwarebedrijf neemt Belgische wereldspeler in vloeistofmechanica over

Het op Nasdaq genoteerde softwarebedrijf Cadence Design Systems neemt het Brusselse Numeca over. Het bedrijf is wereldwijd vermaard voor zijn software die wordt gebruikt bij de bouw van raketten tot catamarans.

Numeca ontwikkelt software voor de toepassing van stromingsleer bij het ontwerpen van bijvoorbeeld vliegtuigen, auto’s of schepen. Stromingsleer is de wetenschap die de beweging van vloeistoffen en gassen beschrijft. Numeca is een spin-off van de VUB. De onderneming telt meer dan honderd werknemers in België en zo'n 130 wereldwijd.