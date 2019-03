Amerikaanse 3D-reus lijft Gentse start-up in

Op de eerste dag van de Game Developers Conference (GDC), die deze week in San Francisco plaatsvindt, kaapten de Belgen meteen de aandacht weg. Het Amerikaanse Unity Technologies maakte bekend de Gentse start-up Graphine over te nemen.

3D

Het Gentse Graphine ontwikkelde een technologie die erg realistische 3D-beelden efficiënter naar het scherm moet krijgen. Normaal palmen dergelijke beelden veel geheugen in. Een beperking van het geheugengebruik maakt het mogelijk 3D-werelden ook naar een doordeweekse pc of console te brengen.

3D-technologie wint aan belang, zeker gezien de opmars van virtual reality (VR) of augmented reality (AR). Beide technologieën dompelen je onder in een virtuele 360 gradenomgeving. De eerste doet dat via een afgesloten bril, de andere legt een virtueel laagje boven op de realiteit.

Slagkracht

Over de start-up zijn weinig cijfers bekend. In 2017 was hij licht verlieslatend, omzetcijfers geeft het bedrijf niet vrij in zijn resultatenrekening. Graphine was wel hofleverancier voor enkele bekende gamestudio's, zoals het Belgische Larian Studios.