Amerikaanse Uber-believer stapt in Waals softwarebedrijf Odoo

Het Amerikaans investeringsfonds Summit Partners, dat in 2014 in Uber investeerde, koopt een belang in het Waalse softwarebedrijf Odoo. Het telt daarvoor, samen met andere aandeelhouders, 90 miljoen dollar neer.

Odoo trok gisteren met het Amerikaanse investeringsfonds Summit Partners een aandeelhouder van formaat aan boord. Summit Partners investeerde in 2014 in het Amerikaanse mobiliteitsbedrijf Uber, bij een waardering van 17 miljard dollar.

Het telt, samen met het management van Odoo en de Waalse investeringsfondsen SRIW en Noshaq, 90 miljoen dollar neer voor een minderheidsbelang in Odoo. Het is niet duidelijk hoeveel Summit Partners verwerft. Fabien Pinckaers, de stichter en CEO van Odoo, behoudt de controle. De operatie waardeert Odoo, dat focust op alles-in-een-softwareoplossingen voor kmo’s, op 400 miljoen euro.

Ter vergelijking: de waarderingen van het databeheerbedrijf Collibra en het webhostingbedrijf Combell rondden dit jaar allebei de kaap van 1 miljard dollar (900 miljoen euro). Het Leuvense groeibedrijf Datacamp, dat eind 2018 25 miljoen dollar ophaalde, was volgens Business Insider ongeveer 185 miljoen dollar waard.

Profiel Odoo > Wat: Waals softwarebedrijf met vooral kmo’s als klant. > Applicaties: 16.000. > Gebruikers: 4.5 miljoen wereldwijd. > Jaarlijkse omzetgroei:+50 procent. > Werknemers: 750.

De verkoop van aandelen gaat niet gepaard met het ophalen van extra kapitaal. Het bedrijf haalde sinds 2005 10 miljoen euro op, maar daar blijft het bij, aldus Pinckaers. ‘We hebben het niet nodig extra kapitaal op te halen. Dit was een kans voor aandeelhouders, zoals het XAnge-fonds, om wat te verkopen. Wij hebben als management net bijgekocht.’

Verruiming

Odoo focuste onder de naam OpenERP aanvankelijk op software om de logistiek van een bedrijf te plannen en optimaliseren (‘enterprise resource planning’ of ERP). In 2014 verruimde het bedrijf zijn activiteiten, veranderde het van naam en ging het ook tools voor bijvoorbeeld hr, marketing en e-commerce aanbieden.

Het doelpubliek bleef hetzelfde: kmo’s. ‘Veel kmo’s werken nog met Excel en met aparte tools voor elk bedrijfsonderdeel. Ze zijn vragende partij voor een geïntegreerd systeem’, zegt Pinckaers. Odoo biedt één grote ‘AppStore’ voor die kmo’s, met al 16.000 toepassingen voor bedrijven.

Het bouwt daarbij voort op het opensourcemodel: ongeveer 80 procent van de software is gratis, de rest is betalend. Wereldwijd gebruiken 4,5 miljoen mensen de software, maar slechts 10 procent van hen betaalt er ook voor. ‘Per gebruiker kost de software 18 euro per maand. Na enkele muisklikken kan je een heel bedrijf runnen’, zei Pinckaers onlangs in Trends.

4,5 miljoen gebruikers is nog maar het begin. Pinckaers heeft geen schrik van grote spelers zoals het Duitse SAP die ook ERP-software of andere modules aanbieden. ‘Die grote spelers focussen op grote bedrijven. Ze hebben geprobeerd de markt voor kmo’s te betreden en zijn daarin gefaald. Het is niet evident met een betaalbare formule tegemoet te komen aan de complexe noden van kmo’s.’