Wat is dat, anderhalve meter? Bij de verfproducent Akzo Nobel geeft een wit draagbaar toestelletje de werknemers continu het antwoord.

Akzo Nobel-werknemers Gerwin en Dirk kruisen elkaar in het gangpad tussen rek 108 en 109. Een klein wit rechthoekig apparaatje, bij beiden aan de riem geklikt, maakt plots lawaai. Het is geen spectaculair geloei, meer een attente 'biep'. De twee deinzen - misschien gespeeld onder onze spiedende ogen - terug. De toestelletjes blijven piepen zolang de twee op minder dan anderhalve meter van elkaar staan. Ze blijken ook stevig te trillen, voelen we als we ze zelf testen. Maar vooral: anderhalve meter blijkt een pak verder te zijn dan we dachten.

Dat laatste is exact de reden waarom Stefaan De Block, sitemanager bij Akzo Nobel in Machelen, vijf à zes weken al geleden op zoek ging naar een 'social distancing wearable'. Dat is een draagbaar toestel dat de anderhalvemeterregel moet garanderen aan de productielijn en in het magazijn, met behulp van lokalisatietechnologie. Die komt boven op een batterij andere maatregelen. Voor de receptie staat een Dixi-toilet om truckers, die niet langer binnen mogen, toch uit de nood te helpen. En voor we zelf binnen mogen, vullen we een 'screeningvragenlijst' in. We hadden geen coronasymptomen, noch contact met een patiënt.

High alert

'We zijn hier altijd blijven doorwerken, zelfs tijdens de lockdown', legt De Block uit. 'Eerst bleef een deel van het personeel nog tijdelijk werkloos thuis.' Maar daarna leefde de vraag op. Door de lockdown sloegen de mensen aan het klussen. Ze shopten online naar verf en later in de doe-het-zelfwinkels. Uiteindelijk sloegen ook de heropende bedrijven weer verf in en deze maandag heropenden de winkels. De werknemers stroomden weer toe aan de Emmanuellaan in Machelen. 'Bij de terugkeer viel me op dat werknemers automatisch te dicht bij elkaar staan. Anderhalve meter is meer dan je denkt. Het is een meter en nog een pas.'

Het geluid maakt je alert en triggert je om een stap terug te zetten. We staan toch vaak te dicht bij elkaar zonder dat we dat beseffen. Dirk Akzo Nobel-werknemer

De oplossing kwam van de Oost-Vlaamse start-up Lopos, die voortvloeit uit het innovatiebastion Imec en de UGent. Het bedrijf specialiseerde zich al voor de coronacrisis in lokalisatietechnologie. Het gooide zich bij het begin van de crisis volop op een 'social distancing wearable'. Elke twee seconden meet het toestel de afstand tot andere toestellen in de buurt. 'Het toestel stuurt een signaal uit. Hoe sneller het signaal terugkeert, hoe dichter je bij een andere persoon staat', legt CEO Jen Rossey uit.

Het toestel is niet altijd on 'high alert'. Lopos ontwikkelde technologie die eerst speurt of er zich soortgelijke toestellen in een diameter van 20 meter rond het toestel bevinden. Pas dan begint het toestel, via de energiezuinige ultrawidebandtechnologie, continu de afstand te bepalen tot het andere toestel. Het stuurt signalen uit en als die te snel terugkeren, wordt de drager gewaarschuwd. Pittig detail: de batterijduur van het toestel bedraagt twee tot vijf dagen. Maar wie al te vaak te dicht bij iemand in de buurt komt, en veel alarmen krijgt, moet eerder na twee dan na vijf dagen opladen.

Geometrie

Het experiment leert dat de technologie misschien nog wat traag is voor wie elkaar snel kruist in het gangpad tussen rek 108 en 109. Maar Gerwin en Dirk zien het wel als een handig instrument om er doorheen de dag voldoende aan te denken afstand te houden. 'Het geluid maakt je alert en triggert je om een stap terug te zetten. We staan toch vaak te dicht bij elkaar zonder dat we dat beseffen.' Feedback uit de testfase leert dat werknemers die het toestel droegen plots ruime geometrische figuren begonnen te vormen - driehoeken, rechthoeken, vijfhoeken en zeshoeken - in plaats van krappe kringetjes.

Social distancing wearables Rombit Het Antwerpse groeibedrijf Rombit stuurde de software van zijn slimme armband Romware One bij, zodat die ook ging waken over de afstand tussen werknemers. De Romware One is indien gewenst ook een 'contact tracing'-armband, die kan nagaan met wie een besmette werknemer allemaal contact had. De armband kon voorheen al alarmsignalen uitsturen als een werknemer viel, bedwelmd raakte of op een andere manier gevaar liep. Het bedrijf ziet veel interesse voor de oplossing. De eerste 1.000 stuks zijn al de deur uit. Er zijn er nog 20.000 besteld. Maggy De Antwerpse IT-dienstenleverancier Gumption ontwikkelde het bluetoothapparaatje Maggy. Met behulp van bluetooth, dat net zoals ultrawideband de afstand tussen twee toestellen kan meten, bekijkt het toestelletje continu of je niet te dicht bij anderen komt. Gumption claimt dat het de recentste bluetoothstandaard gebruikt, Bluetooth 5.2, die preciezer is dan ooit tevoren. Het bedrijf zegt dat al 26.000 toestellen vooraf besteld zijn, de eerste honderd gaan eind deze maand naar de eerste klanten.

De technologie is niet zaligmakend, besluit De Block. 'Het is een ondersteuning, ze mag nooit in de plaats komen van ieders verantwoordelijkheid. Maar soms kan het mensen helpen die anderen er niet graag op wijzen op dat ze afstand moeten houden. Op een andere afdeling toonde een werknemer schroom om dat tegen zijn verantwoordelijke te zeggen.' Elk toestel heeft een prijskaartje van 99 à 129 euro, afhankelijk van de ingekochte volumes. Is dat niet wat veel als loutere ondersteuning? De Block wuift dat argument weg. 'Die prijs weegt niet op tegen een werknemer die twee weken in quarantaine moet blijven.'