Antwerps bigdatabedrijf valt in Britse handen

De Britse technologiekoepel MESH Holdings neemt een meerderheidsbelang in het Antwerpse groeibedrijf Sentiance. De CEO van MESH is Mark De Smedt, de voormalige hr-baas bij Adecco.

Uw routine bepalen op basis van de stroom aan data die uw smartphone of andere toestellen verzamelen? Het Antwerpse Sentiance ontwikkelde de afgelopen jaren een instrument dat het mogelijk moet maken. Bedrijven kunnen u met het platform in kwestie nog persoonlijker bedienen.

De Britse technologieholding MESH Holdings koopt het bedrijf nu op. MESH Holdings noteert op de Britse groeiersbeurs NEX Exchange. Een melding daar leert dat MESH zijn belang in Sentiance verhoogt naar 80 procent. Sentiance was niet bereikbaar voor commentaar.

Opstartverliezen

MESH bezat sinds april al 15 procent van Sentiance. Het bedong toen ook al een optie om Sentiance helemaal over te nemen. In de melding geeft MESH aan dat het nu gunstiger voorwaarden heeft verkregen voor de overname.

In mei berichtte de website De Rijkste Belgen nog dat het bedrijf voor 20 miljoen euro aan opstartverliezen had weggeboekt. Er zat toen volgens de zakensite nog 2,5 miljoen euro aan kapitaal in de kas. MESH pompt meteen 15 miljoen euro kapitaal in Sentiance. Het geeft daarvoor nieuwe aandelen uit.