Antwerps techfestival SuperNova mikt op 15.000 gratis bezoekers

Het verraste dan ook niet dat de Antwerpse burgemeester Bart De Wever en zijn N-VA-collega en minister van Innovatie Philippe Muyters op een persconferentie maar wat graag hun neus aan het venster staken. ‘Met de Vlaamse overheid investeren we jaarlijks honderden miljoenen in innovatie. Het was altijd moeilijk om te laten zien waar dat geld naartoe gaat. Daarom steunde ik direct SuperNova: het is de eerste keer sinds Flanders Technology International dat we aan een groot publiek op zo’n schaal kunnen tonen welke topinnovatie ontwikkeld wordt in Vlaanderen.’