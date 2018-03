Antwerpse Waagnatie mag techfestival SuperNova herbergen

SuperNova is een initiatief van Scale-Ups.eu , het platform voor snelgroeiende techbedrijven van fintech-ondernemer Jürgen Ingels, en de creatieve-ondernemersorganisatie Flanders DC . Voor de eerste editie mikken de organisatoren meteen hoog: ze plaatsen het festival in de traditie van twee iconische tech-evenementen uit de naoorlogse geschiedenis: de Wereldtentoonstelling Expo 58 en de techbeurs Flanders Technology uit 1988, respectievelijk 60 en 30 jaar geleden.

Of SuperNova een plaats in die galerij verdient, valt af te wachten. Maar het opzet is alvast ambitieus. Het festival loopt over vier dagen, van donderdag 27 tot en met zondag 30 september, en omvat een groot publiek luik.