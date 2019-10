App ontdekt vroegtijdig oogafwijkingen bij kinderen

De Amerikaanse app - Cradle genaamd (ComputeR-Assisted Detector of LEukocoria, nvdr)- kijkt naar pupillen op foto's. Het programma speurt naar leukocorie (een afwijking in de kleur van de pupillen, nvdr), ofwel 'een witte pupil'.

Bij bepaalde oogafwijkingen, zoals staar of een zeldzame vorm van kanker van het netvlies, zijn de pupillen op foto's die met flitslicht zijn genomen lichter dan gezonde ogen. Het bekende rode-ogeneffect treedt op omdat het licht dat het oog binnenvalt terugkaatst op het rode netvlies. Wanneer er een afwijking van een andere kleur op het netvlies zit, zoals een tumor, wordt het gereflecteerde licht minder rood. Voor oogartsen is dit een aanwijzing dat er iets mis kan zijn en reden voor verder onderzoek.

Dit werk kan de Cradle-app nu ook verrichten, schrijven de onderzoekers in Science Advances. Het voordeel is dat iedereen de app kan installeren en een bestaande fotocollectie op zijn telefoon kan laten analyseren. De app is beschikbaar voor zowel iOS als Android, via de zoekterm 'white eye detector'.