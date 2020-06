Apple-auto's verkennen Brussel en rand voor Apple Maps

Hardware- en dienstengigant Apple strijkt in juni neer in delen van Brussel en de Vlaamse rand voor een update van zijn navigatieapp Apple Maps.

Wie in juni in de gemeentes Brussel, Anderlecht, Vorst, Elsene, Sint-Gillis, Ukkel, Dilbeek of Sint-Pieters-Leeuw toeft, ziet mogelijk een auto van de hardware- en dienstengigant Apple voorbijzoeven.

Het bedrijf werkt daar aan een update van zijn navigatieapp Apple Maps. Dat blijkt uit een zeer summiere update die het bedrijf op zijn Nederlandstalige subsite zette en die werd opgepikt door fansite MacRumors. Het bedrijf zelf was niet bereikbaar voor ommentaar.

Begin dit jaar rolde Apple al een nieuwe Maps-versie uit waarbij de kaart voor de VS niet meer leunde op TomTom-data.

De Apple-voertuigen komen naar ons land om de kwaliteit van de navigatieapp op punt te zetten. Sinds de lancering van de app in 2012 werkte Apple Maps vooral op data die in licentie werden gegeven door andere navigatietechnologiebedrijven, zoals het Nederlandse TomTom.

'Veel mensen weten niet dat Apple Maps gebaseerd is op onze kaarten en verkeersinfo', zei kaartenpionier en TomTom-topper Alain De Taeye daar eerder over in een interview met De Tijd. Maar Apple gooit langzaam maar zeker het roer om. Het zamelt eigen data in. Begin dit jaar rolde Apple al een nieuwe Maps-versie uit waarbij de kaart voor de VS niet meer leunde op TomTom-data.

Rondkijken

Apple maakte toen al duidelijk dat het de nieuwe 'Maps-ervaring' in de maanden nadien ook zou uitrollen in Europa. Parallel daarmee stuurt het voertuigen naar Europese landen om op een aantal locaties opnieuw gegevens te verzamelen. 'We proberen kaarten op die manier up-to-date te houden met dezelfde hoge kwaliteit', klinkt het op de Apple-site.

Waarom het bedrijf precies deze locaties kiest en welke gegevens de voertuigen exact verzamelen, is niet duidelijk. De voertuigen hebben nog een tweede doel: ze moeten de 'rondkijkfunctie' in de navigatieapp helpen uit te breiden. Daarmee kan een Apple Maps-gebruiker 3D-foto's van het straatbeeld, voorlopig enkel van grote Amerikaanse steden, raadplegen. De functie is vergelijkbaar met het bekendere Google Streetview.