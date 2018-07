Apple-geruchten kelderen aandeel TomTom

De gereputeerde Amerikaanse technologiesite TechCrunch heeft vrijdag een artikel over Apple Maps, de navigatie-app van de iPhone-producent, gepubliceerd.

Apple Maps was tot nog toe geen hoogvlieger en legt het in kwaliteit af tegen zijn rivaal Google Maps. Apple is zich daar volgens TechCrunch van bewust en plant een totale herlancering van de navigatie-app. Het zou daarvoor gebruikmaken van de navigatiedata van actieve iPhones, mits respect voor de privacy-instellingen.