Apple haalt grote gelijk met draadloze oortjes

Apple ziet de omzet uit zijn draagbare apparaten, de ‘wearables’, explosief toenemen. Sterproduct? De draadloze oortjes Airpods, die bij de lancering werden weggelachen.

De snelstgroeiende categorie uit het Apple-portfolio is die van de draagbare apparaten (‘wearables’) en andere accessoires. Dat bleek dinsdag bij de presentatie van de kwartaalresultaten. Het segment groeide met 48 procent naar 5,52 miljard.

Draagbare apparaten eisen zo meer dan ooit hun plaats op in het Apple-universum. Voor de iconische iPhone is het segment nog geen partij, en evenmin voor de steeds belangrijkere dienstentak (met bijvoorbeeld de muziekstreamingdienst Apple Music).

Maar de draagbare apparaten, zoals de draadloze oortjes Airpods en het slimme horloge Watch, kunnen zich wel moeiteloos meten met andere Apple-producten die al langer meegaan. De verkoop van Macs was in het voorbije kwartaal goed voor 5,82 miljard dollar, die van iPads zelfs maar voor 5,02 miljard.

Herlancering

Apple stelde alles in het werk om van het voorbije kwartaal een knalkwartaal te maken voor de draagbare apparaten. Op 20 maart, vlak voor het nieuwe kwartaal uit de startblokken zou schieten, lanceerde het een nieuwe versie van de Airpods. De nieuwe generatie kreeg een verse chip, waardoor de oortjes langer meegaan, en een doosje dat draadloos op te laden viel.

Die herlancering toont zich in de cijfers. Apple geeft geen aparte verkoopcijfers voor de Airpods, maar gaf wel mee dat er een ‘fenomenale vraag’ naar de draadloze oortjes is. Analist Toni Sacconaghi van het beurshuis Bernstein, een beruchte Apple-volger, schat dat er per kwartaal 10 miljoen exemplaren van de oortjes verkocht worden.

Bluetooth

Apple haalt zo zijn grote gelijk met de Airpods. Het lanceerde de draadloze oortjes eind 2016, als reactie op de trend dat steeds meer consumenten draadloos naar muziek luisteren via bluetooth-technologie. De reactie op de onthulling van de Airpods was aanvankelijk lauw. Vooral het design kreeg kritiek. ‘Zouden mensen dit dragen?’ klonk het in een artikel op CNN.

Toch kregen de Airpods de wind in de zeilen, dankzij de geluidskwaliteit en het gebruiksgemak. Apple deed ook wel het nodige om zijn draadloze oortjes naar het voorplan te schuiven. Vanaf de iPhone 7, uitgebracht eind 2016, verwijderde het de 3,5mm-aansluiting, de standaard om hoofdtelefoons met draad te verbinden met de smartphone.

Knoeiboel

De consument stond plots voor de keuze om over te schakelen op draadloze oortjes en bluetooth, en dan idealiter die van Apple, of verder te gaan met een hoofdtelefoon met draad. Maar voor dat laatste waren tussenstukjes nodig, wat uitmondde in een knoeiboel. De beslissing leverde Apple aanvankelijk bakken kritiek op, maar de tegenstand luwde snel.