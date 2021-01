Apple komt met dure voorloper van AR-headset

Apple komt volgend jaar met een headset die een voorloper moet zijn van een ambitieuzer toestel voor augmented reality. Het wordt een duur product voor de absolute fans, vernam het persbureau Bloomberg uit goede bronnen.

Het toestel dat in 2022 op de markt komt, zal vooral virtual reality (VR) bieden, dat is een digitale omgeving waarin de gebruiker helemaal wordt ondergedompeld voor gaming, communicatie en het kijken naar video's. Mogelijk zijn er ook werkgerelateerde toepassingen.

Met dezelfde headset wordt ook augmented reality (AR) aangeboden, de mogelijkheid om digitale informatie en beelden boven op de fysieke wereld te leggen, maar dat aspect zal nog eerder beperkt zijn.

Omdat de headset vooral VR-ervaringen zal aanbieden, zijn de onmiddellijke concurrenten vooral de Oculus van Facebook, de PlayStation VR van Sony en de headsets van HTC. De nieuwe headset is 'standalone', wat betekent dat hij los van een computer kan worden gebruikt, net zoals de Oculus Quest van Facebook. Het bedrijf van Mark Zuckerberg wil dit jaar met een slimme bril komen in samenwerking met Ray-Ban. Ook dat project is slechts een voorloper voor wat ooit een echte AR-bril moet worden.

Geen iPhone

Het is niet de bedoeling met de eerste headset van Apple een soort iPhone-hit te scoren. Het gaat over een hoogkwalitatief nicheproduct dat externe ontwikkelaars en consumenten moet voorbereiden voor een AR-bril die meer mainstream is.

De headset zal wellicht heel wat duurder zijn dan die van de concurrenten, die 300 dollar tot 900 dollar kosten. Headsets voor veeleisend professioneel gebruik kosten heel wat meer.

Sommige Apple-insiders denken dat er slechts een headset per dag zal worden verkocht per Apple-winkel. Apple heeft zo'n 500 winkels, in dat scenario zou de jaarlijkse verkoop zo'n 180.000 stuks bedragen, zonder rekening te houden met andere verkoopskanalen. Het product zou daarmee in dezelfde categorie thuishoren als de Mac Pro-desktop die 5.999 dollar kost.

Apple zou voor de headset een selectie van zijn krachtigste en meest geavanceerde chips gebruiken. De schermen zouden een veel hogere resolutie hebben dan die van de concurrentie. Sommige van de chips die worden getest in de headset zijn performanter dan de M1 Mac-processoren. Opvallend is dat het toestel een ventilator zal bevatten.

N301

De headset heeft als codenaam N301 en zit in het stadium van een 'laat prototype'. De plannen kunnen dus nog veranderen of zelfs worden geschrapt. De AR-bril, met de codenaam N421, zit nog in een vroege fase die als 'architectuur' wordt omschreven. Dat wil zeggen dat Apple nog werkt aan de onderliggende technologie. Het product is nog verschillende jaren verwijderd van lancering, al was eerder sprake van 2023. Dat geluid is ook te horen bij Facebook over hun AR-plannen.

De krachtige processoren en de ventilator maken de headset zwaarder en groter. Om dat te compenseren is nu geen extra ruimte voorzien voor mensen met een bril. Gebruikers met een zwak zicht kunnen wel lenzen over de schermen aanbrengen, maar dat betekent voor Apple meteen ook extra regelgeving en logistiek.

Privacy