'Apple lanceert AR-bril'

In een bericht voor de klanten van het beurshuis zegt de gereputeerde analist dat Apple al vanaf het vierde kwartaal van dit jaar een headset voor Augmented Reality (AR) zou beginnen te produceren. Wel waarschuwde Kuo dat echte massaproductie mogelijk pas in het tweede kwartaal van 2020 op gang zou komen.

Concurrenten

Google probeerde met zijn Google Glass eerder al een AR-bril op de consumentenmarkt te brengen, maar dat mislukte. Die bril bestaat nog, maar is geheroriƫnteerd naar de bedrijvenmarkt. Onder meer bedrijven zoals Magic Leap en Microsoft werken aan AR-headsets, maar Apple beschikt over een voordeel: de iPhone.

Net zoals bij de eerste generaties van de Apple Watch zou een AR-headset zijn kracht kunnen halen uit de iPhone, waardoor de AR-bril minder volumineus kan zijn. Apple biedt ontwikkelaars ook al een tijd een platform aan voor het maken van AR-apps, de ARKit. Die toepassingen moesten tot nog toe worden gebruikt via smartphone of tablet.

Innovatie

Of AR-brillen ooit dat godenstatuut krijgen, is nog maar de vraag. Over prijs, gebruiksgemak en vooral opwindende toepassingen is nog niets bekend. De ervaring van de Apple Watch leert ook dat het een hele tijd kan duren vooraleer een nieuwe productlijn in de smaak valt.