Apple neemt delen Britse chipfabrikant over

Apple neemt delen van het personeel en het intellectueel eigendom van de Britse chipfabrikant over voor 300 miljoen dollar. Tegelijk kent het voor eenzelfde bedrag een reeks van contracten toe voor de komende drie jaar.

Energiezuinig

300 Dialog-werknemers, 16 procent van het totale personeel, komen over naar Apple. Ze zijn werkzaam over heel Europa, in Italië (Livorno), Duitsland (Nabern en Neuaubing) en het Verenigd Koninkrijk (Swindon).