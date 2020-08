Apple rondt kaap van 2 biljoen beurswaarde

De beurswaarde van Apple overschreed woensdag voor het eerst de kaap van 2.000 miljard of 2 biljoen dollar. 44 jaar na de oprichting en negen jaar na de dood van zijn oprichter is het bedrijf zijn magie nog niet kwijt.

Bijna dag op dag twee jaar geleden werd Apple het eerste bedrijf uit de geschiedenis met een beurswaarde van 1.000 miljard dollar. Dat eerste biljoen zijn er al twee geworden, waarmee de techreus uit Cupertino al zijn critici nog maar eens het nakijken geeft.

Dat de beurswaarde van Apple zo snel verdubbeld is, heeft uiteraard veel te maken met de recente technologiehype op de beurs. Alle techaandelen zijn de voorbije maanden een pak duurder geworden volgens alle gangbare maatstaven, zoals de verhouding tussen de koers en de winst per aandeel. Toch valt op dat opnieuw Apple als eerste een nieuwe biljoenenkaap rondt, met een voorsprong van enkele honderden miljoenen op Microsoft en Amazon.

De voorbije jaren waarschuwden veel analisten nochtans dat Apple onvermijdelijk op de ‘wet van de grote getallen’ zou stuiten: wie al heel groot is, heeft het steeds moeilijker om zijn (procentuele) groei op peil te houden. Als iedereen al een smartphone op zak heeft, kan je nog maar weinig groeien met de verkoop van nieuwe iPhones.

Dat argument is deels correct. Het vorige boekjaar was, naast 2016, één van de weinige waarin de gigant zijn omzet en zijn winst zag dalen. Maar in het huidige boekjaar (dat loopt tot einde september) is er alweer een gezonde groei te zien in beide parameters.

Hoe blijft Apple dat toch klaarspelen? Over die vraag zijn al boekenkasten vol geschreven, maar enkele verklaringen voor het superieure Apple-model komen vaak weer bovendrijven.

Denk niet in hokjes

Toen ‘de twee Steves’ – oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak – in 1976 hun eerste computer assembleerden in hun garage, wees niets erop dat Apple het wereldbedrijf zou worden dat het vandaag is. Silicon Valley telde wel meer start-ups zoals Apple, terwijl grote computerbedrijven als HP en IBM al een veel langere staat van dienst hadden.

Apple heeft al die concurrenten naar huis gespeeld, terwijl computers nog maar goed zijn voor een tiende van zijn groepsomzet. Zowat 55 procent komt van iPhones en iPads, twee toestellen die nog maar een dikke tien jaar bestaan. En meer dan een vijfde wordt geleverd door allerlei nieuwe diensten (muziek, video, betalen,…) die soms pas enkele jaren oud zijn.

Het illustreert hoe Apple de tand des tijds heeft doorstaan door zich nooit op te sluiten in één bepaalde markt, in tegenspraak met managementboeken die zeggen dat bedrijven zich moeten focussen op wat ze goed kunnen. Apple was als geen ander in staat om vooruit te denken en in te spelen op behoeften waarvan zijn klanten nog niet eens wisten dat ze die hadden.

Eenvoud is heilig

Dat ‘denken vanuit de gebruiker’ blijkt ook uit de extreme focus op eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Van Jobs werd wel eens gezegd dat hij een controlefreak was, maar hij besefte heel goed het belang van een feilloze gebruikservaring, die soms in piepkleine details zit.

Apple heeft de computermuis, de smartphone of de tablet niet uitgevonden, maar het was wel het eerste bedrijf dat er makkelijk hanteerbare, intuïtieve ervaringen rond bouwde die een klik gaven bij het grote publiek. Geen ander bedrijf heeft meer gedaan voor de ‘democratisering’ van computertechnologie dan Apple.

Bouw een ecosysteem

Het ‘buiten de markt denken’ en de focus op de gebruiker leidden Apple als vanzelf naar steeds nieuwe producten en toepassingen. De fundamenten van Apple liggen in hardware, maar gaandeweg werd het bedrijf ook een belangrijke aanbieder van software en diensten. Die drie métiers versterken elkaar en vormen zo een sterk ‘ecosysteem’ met een grote aantrekkingskracht op andere spelers – van programmeurs en app-bouwers tot gadgetfabrikanten en dienstenbedrijven.

Het ecosysteem-denken stond weliswaar onder druk in de jaren 80 en 90, toen Apple er niet slaagde in om zich te onderscheiden van de concurrentie en Microsoft met Windows de markt voor computersoftware inpalmde.

Pas in de tweede helft van de jaren ’90, toen de ontslagen Steve Jobs weer terugkeerde als CEO, werden de fundamenten van het huidige imperium gelegd. Na zijn overlijden in 2011 bouwde de huidige CEO Tim Cook er naadloos op voort.

Jobs lanceerde de knap gedesignede iMac-computers, die perfect inspeelden op de digitaliserende levensstijl van consumenten. De iMac werd de centrale ‘hub’ waarrond Apple andere toestellen, software en diensten bouwde. De mijlpalen in dat uitdijende ecosysteem waren de lancering van de muziekspeler iPod (2001), de online muziekwinkel iTunes (2003), de iPhone (2007), de App Store (2008), de iPad (2010), de Apple Watch (2014), de muziek- en videodienst Apple Music (2015) en de slimme speaker HomePod (2018).

Apple waakt streng over de normen en standaarden binnen zijn ecosysteem, waardoor het de gebruikservaring controleert en zich onderscheidt van concurrerende producten en diensten. Het bedrijf heeft in zijn geschiedenis wel veel overnames gedaan, maar doorgaans kocht het alleen onderdelen waarmee het zijn eigen oplossingen bouwde.

De keerzijde van de medaille is dat het bedrijf enorm veel macht heeft gekregen. Wie toegang wil tot de Apple-consument, moet langs de keuring van de ‘poortwachter’ in Cupertino, aan wie hij ook een stevige vergoeding moet afdragen.

Niet te vroeg, niet te laat

Hoewel niemand betwist dat Apple een innovatief bedrijf is, valt toch op dat het geen enkele grote productcategorie heeft uitgevonden. Van de muis en de aanklikbare icoontjes op ons computerscherm tot de mp3-speler, de smartphone en de tablet, ze waren allemaal al uitgevonden voor Apple zich ermee bezighield. Maar het bedrijf slaagde er wel telkens weer in om bestaande ideeën over te nemen en te perfectioneren, en er de facto de standaard mee te zetten.

Apple is zelden de eerste, maar wel vaak de beste. ‘Eén van de meest briljante eigenschappen van Jobs was dat hij altijd het juiste moment afwachtte om op de markt te komen’, schrijft Apple-kenner Fons Van Dyck in zijn boek ‘De onsterfelijke onderneming’, waarin hij betoogt dat succesvolle bedrijven doorgaans zo'n ‘slimme volgers’ zijn.

Prijs is status

Computers kunnen steeds meer voor een steeds lagere kostprijs. Die ijzeren wet leidt in de IT- en elektronicabedrijven bijna vanzelf tot prijsconcurrentie. Bedrijven proberen marktaandeel in te pikken door onder de prijs van hun concurrent te gaan, in de wetenschap dat de continue prijsdaling van computerchips hun verlies op termijn toch compenseert.

Apple is daar in het grootste deel van zijn bestaan altijd tegenin gegaan. Jobs redeneerde dat tegenover een superieure gebruikservaring ook een superieure prijs mocht staan, en de Apple-fans volgden hem daarin. Apple is één van de weinige techbedrijven die erin geslaagd zijn om computers in de markt te zetten als statusproducten met een premiumprijs.

Dat vertaalt zich in winstmarges waar de concurrenten alleen kunnen van dromen. Volgens een schatting van het beurshuis Canaccord Genuity roomde Apple eind 2018 87 procent van alle winsten in de smartphone-industrie af, hoewel het nog niet één op de vijf smartphones ter wereld verkocht.

In de verkoop van diensten liggen de winstmarges zelfs nog een stuk hoger dan in hardware. Het zijn vooral die royale winstmarges, meer nog dan de omzetgroei, die verklaren dat Apple is uitgegroeid tot het eerste ‘tweebiljoenbedrijf’ op de beurs.

Data

Hoe ver reikt het potentieel van Apple nog? Ook over die vraag zullen nog boeken geschreven worden. Spraakmakende hardware heeft het concern nu al een hele tijd niet meer uitgebracht, maar de groei in diensten lijkt nog lang niet over zijn hoogtepunt heen.

Bovendien zit het bedrijf, dankzij zijn allesomvattende ecosysteem, op een massieve berg data die het kan gebruiken om nog beter in te spelen op de behoeften van zijn klanten en om weer nieuwe diensten te ontwikkelen, zoals medische of financiële oplossingen.