Apple-verdeler Switch krijgt twee maanden respijt voor verkoop

'Leveringen voor consument zijn normaal'

Vrijdag doken berichten op dat bestellingen bij Switch niet meer doorkomen als gevolg van een leveringsstop aan het bedrijf. CFO Vanheel nuanceert dat. 'De leveringen van consumentenproducten gaan gewoon door.'

Het kan wel dat er bij zeer specifieke producten, waarvan bepaalde specificaties op maat geleverd moeten worden, wat 'ruis op de lijn zit'. 'Dat zijn producten die nu eenmaal op maat zijn', zegt Vanheel.

De leveringen aan bedrijven en het onderwijs is een andere zaak. Daar is Switch zelf conservatief. Het moet zijn leveringen voortaan vooraf betalen, waardoor notoir late betalers zoals bedrijven en de overheid een negatieve cashimpact kunnen hebben. 'We zijn daar zelf voorzichtig in.'