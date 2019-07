Apple-verdeler Switch moet reorganiseren

Switch, in ons land de grootste reseller van Apple-producten, vraagt volgens het vakblad DataNews een gerechtelijke reorganisatie aan.

IT Pro, de belangrijkste verdeler van hardware van Apple, in ons land verkeert in zwaar weer. Dat melden verschillende vaksites, zoals het Nederlandse Onemorething.nl en het Belgische DataNews. Het bedrijf heeft 28 winkels onder de merknaam Switch.

IT Pro, de vennootschap boven Swtich, diende een 'verzoekschrift tot gerechtelijke organisatie' in, bevestigt financieel directeur Harold Vanheel aan DataNews. Volgens de laatst beschikbare jaarrekening, over 2017, bouwde het bedrijf een schuld op van 31 miljoen euro. IT Pro draaide toen 77 miljoen euro omzet.

Switch is actief in de verkoop en reparatie van Apple-toestellen en aanverwante producten sinds 1992. Het bedrijf nam drie jaar geleden zijn rivaal easy-m, de grootste Apple-verdeler van België, over voor een onbekend bedrag.