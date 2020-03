Apple-verdeler Switch valt bijna in Franse handen

SFAM, een verzekeraar van smartphones en andere draagbare elektronica, staat dicht bij de overname van Switch, de grootste Belgische verdeler van Apple-producten.

Er is een oplossing in de maak voor de noodlijdende winkelketen Switch. De Apple Premium Reseller, een officiële verdeler van Apple die een geprivilegieerde relatie heeft met het merk, kreeg eind januari twee maanden van de rechtbank om een overname op poten te zetten.

Ruim voor de deadline van 31 maart lijkt er witte rook te zijn. Het bod van de Franse verzekeraar SFAM, die vooral smartphones en andere elektronica verzekert, is door de gedelegeerde rechter en gerechtsmandataris weerhouden als beste bod. Dat bevestigt CFO Harold Vanheel aan De Tijd. De rechtbank moet op 20 maart de overname beklinken.

Volledig

Als de overname goedgekeurd wordt, gaat het om een volledige overname. De Franse verzekeringsgroep neemt alle overblijvende activiteiten en al het personeel van Switch over, bevstigt Vanheel. Eind januari telde Switch zowat 270 medewerkers. De groep heeft 21 winkels en genereerde volgens de laatste jaarrekening 173 miljoen euro omzet.

De overname drong zich op nadat de elektronicaketen midden vorige zomer in nauwe schoentjes was beland. Switch torste een schuldenberg van 33,5 miljoen. De overname van de veel grotere rivaal Easy-M in 2016 speelde daarin een rol. Tegelijk moest Switch opboksen tegen de opmars van webwinkels als Coolblue.

Investeerders

In augustus vorig jaar vroeg Switch een eerste keer bescherming tegen zijn schuldeisers. Het had zijn logistieke keten toen al uitbesteed aan de groothandelaar TechData. Switch zocht aanvankelijk een akkoord tussen enkele mogelijke investeerders en de schuldeisers, maar dat mislukte.

CFO Vanheel hield altijd vol dat er wel degelijk investeerders bereid waren geld in Switch te pompen. Ook bij aanvang van de procedure door de gedelegeerd rechter was te horen dat er 'veel interesse' was om Switch over te nemen.