Apple verzwijgt voortaan verkoopcijfer iPhones

Apple maakt niet meer bekend hoeveel iPhones het elk kwartaal verkoopt. Het moet de aandacht afleiden van een stagnerende hardwareverkoop en de focus verplaatsen naar de groeiende dienstentak.

Hoeveel iPhones zal Apple verkopen in het kerstkwartaal? Dat is een vraag die onbeantwoord zal blijven.

De hardwaregigant dumpt elke transparantie over zijn verkoopcijfers. Luca Maestri, Apples 55-jarige financiële baas, mocht donderdagavond aankondigen dat de hardwaregigant voortaan geen cijfers over het aantal verkochte iPhones, iPads en Macs meer meedeelt. Tussen juli en september verkocht Apple 46,9 miljoen iPhones. Dat is de laatste referentie waar beleggers mee achterblijven.

De ingreep is meer dan alleen maar communicatief. Apple-topman Tim Cook wil met de exit van hét cijfer de financiële markten meekrijgen in een verhaal dat hij al langer aan het schrijven is. Cook wil via gerichte prijsstijgingen de slabakkende smartphonemarkt omzeilen en zo tijd kopen om zijn dienstenpoot te laten uitgroeien tot een echte business.

Vervangmarkt

Tussen juni en september van dit jaar gingen er 46,9 miljoen iPhones over de toonbank. In dezelfde periode het jaar voordien waren dat er 46,7 miljoen. Procentueel gezien was er zo geen groei (+0 procent). Dat is geen nieuw verhaal: in de twee voorgaande kwartalen steeg de verkoop respectievelijk met 3 en 1 procent jaar-op-jaar. Door productlanceringen en piekverkopen in vakantieperiodes is het bij Apple niet gezond te vergelijken met de voorgaande kwartalen.

Het is zo perfect te begrijpen waarom Apple de verkoopcijfers dumpt.

De smartphonemarkt is een vervangmarkt geworden: iedereen heeft een smartphone, waardoor de groei eruit is. Bij een stagnerende verkoop weet Apple wel fors meer omzet te boeken. De iPhone-divisie boekte het voorbije kwartaal 29 procent meer omzet. Ook in de twee voorafgaande kwartalen was de omzetgroei er een van dubbele cijfers (zie grafiek).

Tim Cook is erin geslaagd om de consument aan boord te houden bij een geleidelijke verhoging van de prijzen. Met de iPhone X, de eerste smartphone van 999 dollar, was de toon gezet. Voor een iPhone betaal je premiumprijzen. De gemiddelde verkoopprijs van een iPhone bedroeg in het septemberkwartaal 793 dollar, tegenover 724 dollar het voorjaar. De iPhone is die premiumprijzen waard, oordeelt de consument totnogtoe.

Stabiel

Er zit natuurlijk een limiet op de strategie om de stagnerende verkoopcijfers te maskeren door geleidelijke prijsverhogingen. Dat weet Tim Cook ook. Zijn troefkaart is de dienstenpoot. Apple probeert iedereen met een iPhone te verleiden om ook naar de Apple-muziekstreamingdienst Apple Music te luisteren, in de winkel te betalen met Apple Pay (vanaf november ook in België), bestanden op te slaan in de iCloud of apps aan te schaffen in de App Store.

Hoewel dat amalgaam aan diensten niet even visibel is als een glanzend stukje hardware, kan die misschien even lucratief worden. Tussen september en juli rijfde de dienstenpoot voor het eerst bijna tien miljard dollar aan omzet binnen (9,98 miljard dollar). Dat was 17 procent meer dan het jaar voordien. Apple verdient uit de dienstentak al bijna evenveel als uit de verkoop van iPads en Macs (samen 11,5 miljard dollar).