Apple zag af van databeveiliging onder druk van FBI

Het computerbedrijf Apple heeft stilletjes plannen opgeborgen om de backups van iPhone-gebruikers in de clouddienst iCloud te beveiligen met encryptiesoftware. De politiedienst FBI had zich daartegen verzet, zeggen bronnen aan Reuters.

Apple kondigde ruim twee jaar geleden in gesprekken met de FBI aan dat het van plan was om al zijn gebruikers zogenaamde ‘end-to-end encryptie’ aan te bieden bij het opslaan van hun data op iCloud. Op die manier wilde het bedrijf verhinderen dat data van zijn klanten nog in handen zou vallen van hackers. Apple kwam in 2014 in verlegenheid toen naaktfoto’s van enkele celebrities opdoken die gejat waren uit hun persoonlijke opslagruimte op iCloud.

Het plan hield in dat ook Apple zelf niet meer over een sleutel zou beschikken om de data van zijn klanten te ontgrendelen en over te dragen aan politie of gerecht. Maar dat was buiten de wil van de FBI gerekend. Die tekende bij Apple bezwaar aan met het argument dat ze toegang wilde hebben tot de iCloud-data in het kader van opsporingsonderzoeken.

Apple heeft het plan daarom helemaal afgevoerd, maar heeft daar nooit over gecommuniceerd. Dat schrijft het persagentschap Reuters op gezag van zes bronnen bij het dossier. Apple werpt zich in de media graag op als voorvechter van de privacy van zijn klanten, maar lijkt achter de schermen toch toe te geven aan de druk van de overheid.

'Moordenaars en drugsdealers'

Het privacybeleid van Apple kwam vorige week weer in de schijnwerpers toen de Amerikaanse minister van Justitie William Barr een opmerkelijke publieke oproep deed aan het bedrijf om twee iPhones te ontgrendelen die toebehoorden aan een Saoedische luchtmachtofficier. De man werd vorige maand opgepakt op verdenking van de moord op drie Amerikanen op een marinebasis in Pensacola, in de staat Florida.