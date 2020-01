Apple zet recordkwartaal neer

De Californiërs boren niet alleen via diensten en accessoires nieuwe groeimotoren aan, maar ook in de iPhone zit er nog rek.

De lat lag hoog: over het voorbije jaar is de beurswaarde van Apple liefst verdubbeld van 700 naar 1.400 miljard dollar . En toch sprong CEO Tim Cook met het jongste kwartaalrapport vlot over die lat: met een omzet van 91,8 miljard dollar - 9 procent meer dan een jaar eerder - verpulvert de IT-reus het vorige record. Dat dateert van twee jaar geleden, toen de kwartaalomzet op 88,3 miljard dollar afklokte .

Opvallend is de onverwachte groei bij waarschijnlijk het succesvolste consumentenproduct ooit, de iPhone. De verkopen stegen onverwacht fors, met 8 procent naar 56 miljard dollar. Het voorgaand boekjaar was de omzet uit de iPhone voor het eerst sinds de lancering in 2007 gezakt, wat bij beleggers de vrees aanwakkerde dat de piek bereikt was. Een vrees die nog aangescherpt werd toen Tim Cook begin 2019 voor het eerst in 16 jaar waarschuwde voor tegenvallende verkopen.