Barco geeft goudhaantje upgrade

Technologiebedrijf Barco hoopt met een nieuwe generatie van goudhaantje Clickshare zich nog onmisbaarder te maken in de vergaderzaal. Het richt na draadloos presenteren ook het vizier op videoconferenties, en vergaderingen op afstand.

Meer dan zeven jaar nadat Barco Clickshare lanceerde als toestel om draadloos te presenteren, gaf het zijn goudhaantje gisterenavond in New York een forse upgrade. Met Clickshare heeft het Kortrijkse technologiebedrijf, gekend van schermen voor cinema’s, bedrijven en operatiezalen, onmiskenbaar goud in handen.

In zijn bestaan veroverde Clickshare al 600.000 vergaderzalen, gerekend tot eind juni vorig jaar. Voor de jaarwissel lag het doel op 700.000. Vertaald naar de financiële cijfers tekent Clickshare voor grofweg een vijfde van Barco’s omzet.

In vorm

Het spreekt voor zich dat Barco het toestelletje in vorm wil houden. Het lanceert daarom een nieuwe Clickshare-productlijn, met drie modellen, die zich richt op draadloze videoconferenties. Het originele presentatietoestelletje kan je inpluggen in de USB-poort van een laptop.

Die stuurt dan wat er op het kleine scherm staat, zoals slideshows of presentaties, draadloos door naar een klein basisstation gekoppeld aan een tv- of projectiescherm, waarna het toont op het grote scherm. De kabelloze aanpak charmeert duidelijk, maar vereist dat alle participanten aan de vergadering in de kamer zijn.

Op afstand

Dat is steeds minder het geval. Bij 50 procent van de vergaderingen volgt er iemand op afstand, constateerde Barco na een uitgebreide marktbevraging. Video is daarbij het geprefereerde kanaal, wat zich vertaalt in een kluwen aan een videoconferentiesystemen.

600.000 Aantal vergaderzalen Clickshare was midden vorig jaar al aanwezig in 600.000 vergaderzalen.

70 procent van de werknemers zegt zijn eigen videobelsysteem zelf te kunnen kiezen, waardoor de gemiddelde werknemer een zestal van zulke systemen gebruikt. Het vertaalt zich in eclatant succes voor videobelbedrijven zoals Zoom, dat in april naar de beurs trok en nu twintig miljard dollar waard is.

Maar het drijft IT-departementen tot wanhoop, als werknemers vanop hun eigen laptop met tal van videobelsystemen moeten connecteren met het audio- en videomateriaal in de vergaderzaal. Daar ziet Barco nu een gat in de markt.

Dongle

De ‘Clickshare Conferencing’-knop moeten de video- en audiostreams vanop je laptop draadloos koppelen aan de video- en audioinfrastructuur van de vergaderzaal. Het houdt daarbij vast aan de ‘one-dongle’-aanpak. Er is maar één ‘dongle’ (stukje kabel met stukje hardware) die je in je laptop moet pluggen, waarna die zelf contact legt met de nodige camera’s, speakers of andere video- en audioelementen in de zaal.

We openen een nieuwe markt, voor videoconferenties, wat onmiskenbaar een impact zal hebben op het potentieel van onze draadloze presentatietoestelletjes. Maar we verbreden onze markt in het geheel wel gevoelig Jan De Witte CEO Barco

Barco boort zo de facto een nieuw segment aan van de bredere markt van communicatie en samenwerking op de werkvloer. Totnogtoe beperkte het zich tot het delen van presentaties. Met de ondersteuning voor de videoconferentiesystemen waagt het zich op een snel groeiende markt.

Zoom verwees in zijn beursprospectus naar cijfers van marktonderzoeker IDC; die stelden dat de voor haar relevante segmenten van de markt tegen 2022 doorgroeien naar een waarde van 43,1 miljard dollar. Die groei hangt samen met de intrede van millennials op de werkvloer; zij maken bijvoorbeeld al 35 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking uit en vinden flexibiliteit in hun werk essentieel.

Kannibalisatie

Barco lanceerde nieuwe Clickshare-generatie gisteren om die reden in New York, in een wereld waar samenwerking en communicatie op de werkvloer al het verste staat. CEO Jan De Witte verwacht dat er enkele maanden ‘evangelisatie’ nodig zal zijn, maar dat Barco vanaf de tweede helft van dit jaar volume kan gaan draaien.

Hij erkent wel dat er een risico van ‘kannibalisatie’ is. ‘We openen een nieuwe markt, voor videoconferenties, wat onmiskenbaar een impact zal hebben op het potentieel van onze draadloze presentatietoestelletjes. Maar we verbreden onze markt in het geheel wel gevoelig.’

Gok

Toch blijft elk manoeuvre op de snel bewegende markt van vergaderzalen een gok. Barco moet bijvoorbeeld ook inspelen op de opmars van ‘huddle rooms’, kleinere vergaderhokjes, ten nadele van grote vergaderzalen. Ook een belangrijke markt als China vereist zijn eigen aanpak. Chinezen zijn meer vertrouwd met touchscreens dan met fysieke knoppen of hardware. Het bedrijf zoekt daarom naar een aparte aanpak voor China, ontwikkeld vanuit China.