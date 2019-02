Barco haalt nu al winstdoel van 2020

Bij zijn aantreden als CEO schoof Jan De Witte 'focus to perform' naar voren als zijn mantra. Terwijl cinemauitbaters talmden met de vervanging van hun projectoren, moest de winstgevendheid omhoog. Tegen 2020 moest de winstmarge (de ruime bedrijfswinst afgezet tegen de omzet) naar 12 à 14 procent. Maar Barco heeft dat winstdoel nu al beet: de winstmarge bedroeg over 2018 12,1 procent.

Groeimotor

Over heel 2018 kreeg Barco de groeimotor wel nog niet aan de praat. De omzet landt op 1,028 miljard euro, wat een halve procent minder is dan het jaar voordien. Na een teleurstellende eerste jaarhelft was al duidelijk geworden dat Barco nog flink werk voor de boeg had om de prognose - een vlakke evolutie van de omzet - te halen.