Barco krikt winstgevendheid op

De Kortrijkse beeldschermenfabrikant puurt uit een licht dalende omzet meer winst en verhoogt het dividend.

Barco , de leverancier van cinema- en andere beeldschermen, presteerde in 2017 ongeveer zoals het in juli beloofd had. Het ging uit van een vlakke omzetgroei, maar een verbeterde rendabiliteit. Barco-topman Jan De Witte, nu ongeveer anderhalf jaar aan het roer, schuift die rendabiliteit steevast naar voor als topprioriteit.

De omzet ging er uiteindelijk over heel 2017 licht op achteruit, naar 1,084 miljard euro (-1,6 procent vergeleken met 2016). Daarmee blijft Barco onder de analistenverwachtingen. De omzetdaling is te wijten aan lagere apetijt op de Chinese cinemamarkt, het afstoten van de verlichtingsdivisie en wisselkoerseffecten. Ook voor 2018 gaat Barco uit van een vlakke omzet.

Belastingfactuur

Barco slaagde er wel in de rendabiliteit gevoelig op te krikken. De ebitda-marge ging op een jaar tijd van 8 naar 9,9 procent. Uit de afkalvende omzet puurde Barco zo flink meer winst. De ruime bedrijfswinst (ebitda) klokte af op 107,1 miljoen euro, grofweg een vijfde meer dan vorig jaar.

De nettowinst bedraagt 24,8 miljoen euro, tegenover 11 miljoen euro in 2016. Volgens Barco was er door wijzigingen in zowel de Belgische als de Amerikaanse belastingregels een eenmalige belastingfactuur van 15,6 miljoen euro. Het moet ook 32,4 miljoen aan herstructurerings- en afschrijvingskosten inboeken. Het bedrijf verhoogt het dividend van 1,9 naar 2,1 euro per aandeel.

Cinema

Operationeel blijft de cinemapoot de grootste kopzorg voor Barco. De verkoop in die divisie boerde met 7,7 procent achteruit, van 578,1 naar 533,3 miljoen euro. Barco grijpt flink in op de filmtak. Het verschuift de projectorenproductie in Noorwegen naar Kortrijk, zoals het in januari al zei te overwegen. Tegelijk zet het Barco Escape, waarbij op drie schermen tegelijk geprojecteerd wordt, stop. Escape was aanwezig in ongeveer dertig cinemazalen.