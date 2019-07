Barco opnieuw optimistischer

Technologiebedrijf Barco verrast andermaal positief, met een flink hogere winstmarge. Voor de twee keer op rij legt het de lat ook hoger.

Het Kortrijkse technologiebedrijf Barco, bekend van beeldschermen en projectoren, trapt het Brusselse resultatenseizoen af met een rapport van formaat.

Voor de tweede keer dit jaar verrast het positief. Bij de jaarresultaten kon het de winstmarge al flink opkrikken, naar het doel dat het eigenlijk in 2020 moest halen. Het trok ook de prognoses op - een omzetgroei van vijf procent moest mogelijk zijn.

Marge

Nu krikt het de brutowinstmarge andermaal op, tot ver boven de lat van analisten. Barco haalt nu een winstmarge van 13,6 procent op de verkoop. Dat komt al in de buurt van het doel van 14 à 15 procent voor 2020. Voor CEO Jan De Witte is die 14 procent een 'bodem-marge'; zelfs in harde tijd moet Barco erover.

Ook de prognoses voor dit boekjaar gaan weer naar omhoog: naar een omzetgroei van 5 à 10 procent, in plaats van 5 procent. Barco toont zich zo plots erg optimistisch, na jaren waarin de verkoop niet groeide. Het houdt wel de slag om de arm dat de wereldwijde economie maar beter stabiel blijft.

In de eerste helft van dit jaar ging de verkoop al met 8,3 procent hoger, naar 496,4 miljoen euro. Daarmee bleef het wel licht onder analistenverwachtingen (500,5 miljoen). Barco had de lat ook wel lager gelegd. de cijfers voor het voorbije jaar zijn herberekend alsof de Chinese jointventure BarcoCFG al op 1 januari in plaats van 1 juli niet langer in de groepsrekeningen stond.

Prognose

De opgetrokken prognoses gaan samen met positieve noten over Barco's entertainmenttak, met de klassieke cinema-activiteit. Het was jarenlang wachten op de vervangingsgolf, waarbij cinema-uitbaters hun klassieke projectoren vervangen door laserprojectoren.

In Europa en de VS is dat nu effectief het geval, meldt Barco. De divisie voor evenementen, met mobiele projectoren en schermen, kende daarentegen een zwakke verkoop. Vergeleken met de algemene winstmarge blijft die van de entertainmenttak laag - op 8 procent.

Clickshare

Ook de beeldschermoplossingen voor bedrijven gaan er qua verkoop op vooruit, weliswaar licht onder de verwachtingen van analisten. Zowel goudhaantje Clickshare, ooit binnen Barco ontwikkeld als start-upidee, als de jarenlang krasselende controlekamers kennen dubbelcijferige groei. De bedrijventak haalt een marge van boven de 20 procent.

Clickshare is nu al aanwezig in 600.000 vergaderzalen wereldwijd. Het toestel laat toe om vanop een mobiel toestel makkelijk te projecteren richting een scherm.Barco schermt zijn goudhaantje stevig af: dit voorjaar lanceerde het bedrijf verschillende patentaanvallen op buitenlandse concurrenten, omdat die het idee van Clickshare te fel zouden na-apen.

Cashberg

Het orderboek oogt gezond, met een instroom van 533,8 miljoen euro. Daar springt het wel over de analisten, die op 527,6 miljoen euro lag. Onderaan de rekening boekt Barco ook een beter dan verwachte nettowinst van 43,1 miljoen euro.