Barco rekent op tweede jaarhelft na teleurstellende eerste

De ongunstige dollarkoers woog in de eerste helft van dit jaar op de resultaten van de beeldschermenfabrikant. Maar ook operationeel is er werk aan de winkel.

Een stabiele omzet , maar met verbetering van de marges . Dat was de ambitie die Barco-CEO Jan De Witte en de zijnen hadden gesteld voor 2018. Er is voorlopig nog teveel onzekerheid over wanneer cinema's nieuwe laserprojectoren aanschaffen om meer te verwachten.

Barco houdt bij de presentatie van zijn halfjaarresultaten, steevast de opener van het Brusselse resultatenseizoen, vast aan die prognose . Toch had de Kortrijkse trots het niet onder de markt in zijn eerste jaarhelft. De jaarprognose blijft wel behouden.

Dollar

Dat is opvallend, want de bedrijventak was afgelopen rapporteringsperiodes steevast een groeimotor. Die divisie teert op het succes van Clickshare, een apparaatje waarmee je in vergaderzalen gemakkelijk mobiele toestellen kan verbinden met het projecteerscherm.