BeCode start gratis codeerlessen in Vlaanderen

BeCode, de codeerschool waar mensen gratis een opleiding tot webontwikkelaar kunnen volgen, zal binnenkort ook in Vlaanderen lessen aanbieden.

Vanaf oktober vinden er opleidingen plaats in Genk en er zijn ook concrete plannen voor een uitbreiding richting Antwerpen, zo meldt Becode maandag.

Becode heeft de ambitie om mensen zonder enige voorkennis op zeven maanden tijd op te leiden tot webontwikkelaar.

We zien dan ook dat tachtig procent van de afgestudeerden binnen de zes maanden een vaste job heeft gevonden binnen de sector. Karen Boers CEO van Becode

Tot nu toe vonden die gratis opleidingen enkel in Brussel en Charleroi plaats, maar in oktober wordt ook van start gegaan op de technologiecampus T2 in de Limburgse stad Genk. Daarnaast zijn er ook concrete plannen om voor het einde van dit jaar nog een opleiding op te starten in Antwerpen. Eerder was ook al aangekondigd dat ook in Luik dergelijke lessen opgestart worden.

'Door gemotiveerde mensen op te leiden tot decoder bezorgen we hen een betere toegang tot de arbeidsmarkt. Er is immers nood aan mensen met ICT-profielen', zegt Karen Boers, CEO van Becode. 'We zien dat tachtig procent van de afgestudeerden binnen de zes maanden een vaste job heeft gevonden binnen de sector.'

De opleidingen in Genk zullen mee gefinancierd worden door het Europees Sociaal Fonds. Voor de opleidingen in Antwerpen wordt onder meer gerekend op steun van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB. 'Iemand die langdurig werkloos is, heeft natuurlijk geen geld op overschot voor die opleidingen. Voor de financiering van de opleidingen rekenen we daarom op steunen van de overheid en ondernemingen en op mecenaat', aldus Boers.