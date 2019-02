Bedrijfswereld slaat alarm over uitstel 5G

Vlaamse bedrijven zijn zwaar ontgoocheld over het uitstel van 5G, het supersnelle mobiel internet dat tot 200 keer sneller is dan zijn voorganger 4G.

De federale overheid en de deelstaten vonden gisteren zoals verwacht geen vergelijk over de veiling van de radiofrequenties voor 5G. Met verkiezingen en regeringsvormingen in aantocht belandt de veiling zo op de lange baan. Dat is een streep door de rekening van het Vlaamse bedrijfsleven.

Captain of industry Christian Leysen, voorzitter van de logistieke groep Ahlers, haalt in een reactie aan De Tijd fel uit naar het gekrakeel. ‘België benadeelt zijn bedrijven tegenover het buitenland met dit nutteloos tijdsverlies door een interne centenkwestie’, stelt hij. ‘Dit is een signaal naar bedrijven om vooral niet te veel moeite te doen om 5G-toepassingen te bedenken.’

5G-technologie is noodzakelijk voor de komst van de zelfrijdende wagen, geeft hij als voorbeeld uit zijn eigen sector. Het dataverkeer zal de komende jaren sowieso alleen maar toenemen. ‘Voor die exponentiële groei heb je extra digitale wegen nodig’, zegt Leysen.

Hij krijgt bijval van tal van bedrijfsleiders uit verschillende sectoren, blijkt uit een rondvraag van De Tijd:

1. Bouwmaterialen traceren

De bouwgroep Willemen traceert met behulp van sensoren welk bouwmaterieel zich op welke werf bevindt. Het probeert zo te vermijden dat al te los met materieel wordt omgesprongen en dat er telkens nieuw moet worden aangekocht. ‘We hebben 400 à 500 boormachines in de groep, maar moeten er bijna elke dag nieuwe kopen’, zegt CEO Tom Willemen.

De komst van 5G zou het traceren van materieel een pak vergemakkelijken. ‘Het signaal van de sensoren moeten we met de huidige technologie nog over verschillende tussenstations sturen. Eerst is er een connectie tussen de sensor op het mate rieel en een tussenstation. Dat tussen station is verbonden met een wifinetwerk’, zegt innovatiedirecteur Alexander Laquière. 5G-technologie zou die tussenstations overbodig maken.

‘Met 5G kunnen we die stroom aan data rechtstreeks centraal binnentrekken, van over bouwwerven over het hele land’, zegt Laquière. Dat vergemakkelijkt en versnelt de communicatie tussen de werven en het interne verhuurcentrum van Willemen, van waaruit materieel vertrekt. Het geeft Willemen een directer en beter beeld van zijn materiaal. ‘Het is een voorbeeld van hoe we nog performanter kunnen werken’, zegt Laquière.

2. Chirurgie op afstand

5G opent ook de poort naar telechirurgie, opereren met behulp van robots. ‘Het potentieel van 5G is mega’, zegt robotchirurg Alex Mottrie (foto boven) van Orsi Academy in Melle. ‘Vandaag is onze robot met draden verbonden met de console, het controletoestel van de chirurg. Je zou ze ook draadloos kunnen koppelen, maar dan rijzen twee problemen: de verbinding is niet betrouwbaar en er zit vertraging op. Als dat met 5G verdwijnt, kunnen we bij wijze van spreken vanop 10 meter, 10 kilometer of 100 kilometer afstand opereren.’

Een chirurg in de Chinese provincie Fujian is er vorige maand dankzij 5G in geslaagd een robotarm te besturen op 50 kilometer afstand, zo melden lokale media. Het lukte hem om de lever uit een proefdier, een varken, te verwijderen.

Cruciaal was dat de latentietijd, de vertraging op de verbinding tussen de console van de dokter en de robotarm, herleid werd tot amper een tiende van een seconde. Mottrie: ‘De latentietijd ligt ideaal onder 0,2 seconde. Een halve seconde vertraging is nog net te verdedigen, maar is heel moeilijk voor de chirurg’, zegt Mottrie, die niet verrast is dat China het voortouw neemt in 5G.

3. Bouw Oosterweel begeleiden

5G kan ook een rol spelen bij de werf van de eeuw: de werken voor de Oosterweelverbinding. De Brusselse scale-up Zensor is in gesprek met het consortium voor de werken om via sensoren de voortgang realtime op te volgen. Zensor heeft sensortechnologie in huis die de aftakeling van grote infrastructuur, zoals bruggen of tunnels, kan opvolgen.

Ook voor nog te bouwen infrastructuur is Zensor een mogelijke partner. Het gaat na wat de impact is van de werken op bestaande gebouwen. Zo onderzoekt het voor een nieuwe terminal op Schiphol wat de impact van de bouw op de omgeving is.

Zodra het gaat om echt grote infrastructuurwerken waar veel data samenkomen, genre Oosterweel, is 5G-technologie onontbeerlijk, zegt Yves Van Ingelgem, stichter van Zensor. ‘Om te voorspellen wat de impact is, moet je berekeningen doen. Als het gaat om complexe berekeningen met veel input, kan je dat niet meer lokaal. Je moet de data dan transporteren naar een centrale rekenomgeving.’ Alleen 5G kan zo’n gigantische datastroom snel verwerken.

4. Boost voor VR en gaming

5G wordt fun voor de gadgetverslaafde mediaconsument, want het zet een turbo op video en gaming en luidt wellicht de komst van allerhande nieuwe digitale brillen en toestelletjes in. ‘Alle beelden waar veel data of berekeningen achter zitten, kunnen dankzij 5G veilig en zonder vertraging doorgestuurd worden. Denk aan realtime videostreaming, ‘VR on the go’ en augmented reality. Wellicht wordt dat het domein waarin 5G voor het grote publiek het snelst tastbaar wordt’, zegt Sylvain Coppens, 5G-expert bij de telecomreus Ericsson. Hij is betrokken bij de 5G-test omgeving op Corda Campus in Hasselt.

‘VR on the go’ staat voor virtual reality waarbij je alleen nog een speciale bril nodig hebt om de alternatieve digitale wereld te verkennen, zonder vervelende kabels of draaiende laptop in de rugzak. Via 5G stroomt alle data gewoon rechtstreeks naar de bril.

‘Augmented reality’ (verrijkte realiteit) laat de bril of de smartphone een virtueel laagje aan de geobserveerde werkelijkheid toevoegen. Het spelletje Pokémon Go van enkele jaren geleden is klein bier tegenover wat er aankomt. 5G zal het mogelijk maken een live concert dat honderden kilometers verder plaatsvindt realtime naar een podium in de buurt te projecteren.

De wereld van gaming en e-sports, de razend populaire online tornooien, kan alvast niet wachten op 5G. Het supersterke internet maakt de weg vrij voor fors meer geconnecteerde toestelletjes en - belangrijk voor gaming op afstand - vrijwel geen vertragingen in het dataverkeer.

5. Cruciaal voorzelfrijdende auto

Als we ons ooit door een zelfrijdende auto willen laten vervoeren, is 5G-technologie cruciaal, stellen de grote automerken in koor. Een zelfrijdende auto moet onderweg continu bijgewerkte, ultragedetailleerde navigatiekaarten kunnen downloaden. ‘De auto rekent op 5G-technologie om deze kaarten in hoge kwaliteit binnen te trekken’, zegt Pieter De Wit, communicatiedirecteur bij BMW Belux.