Bedrijven moeten maanden wachten op headsets en webcams

De coronacrisis heeft de vraag naar technologische accessoires, zoals headsets of webcams, de hoogte in gejaagd. De versnelde digitalisering van het onderwijs zet extra druk op de techmarkt, waardoor de wachttijden tot maanden oplopen. 'Onze magazijnen zijn leeg.'

'Ik heb vandaag nog een mail gestuurd naar de scholen om ze te waarschuwen. We hebben nog enkele duizenden laptops in stock. Maar als die op zijn, is het wachten tot begin 2021', zegt Arne Vandendriessche na de eerste week van het nieuwe schooljaar. Vandendriessche is de CEO van Signpost, de Belgische marktleider in de digitalisering van het onderwijs.

Het bedrijf bestelde zes maanden geleden 35.000 laptops, die nipt op tijd arriveerden. 'Omdat in maart duidelijk werd dat de Chinese productie serieus overhoop zou liggen, hebben we uit voorzorg veel meer op voorhand besteld. Normaal is een maand ruim voldoende.'

Het onderwijs, dat er door corona een pak digitaler dan anders uitziet, heeft de vraag naar technologie fors opgedreven. Het zet zo druk op een al overbevraagde markt. Door het massale videovergaderen vliegen headsets, microfoons en schermen al sinds maart, de start van de lockdown en het verplichte thuiswerken, de deur uit.

Whitemilk, een kmo die lokalen en kantoren voorziet van technologische uitrusting, merkt sinds juni een stijgende krapte op de markt. ‘Normaal is er een maximale wachttijd van twee weken voor ons materiaal. Nu loopt dat op tot twee of zelfs drie maanden', zegt zaakvoerder Jan De Keyser.

De lockdown heeft de digitale transformatie versneld, maar niet alleen thuiswerken heeft een boost gekregen. Ook de overheid en het onderwijs zijn nu vragende partij. Jan De Keyser Zaakvoerder Whitemilk

‘De lockdown heeft de digitale transformatie versneld, maar niet alleen thuiswerken heeft een boost gekregen. Tot voor corona was videoconferencing vooral iets van bedrijven. Maar ook de overheid en het onderwijs zijn nu vragende partij. De start van het academiejaar is traditioneel een harde deadline voor ons. We moeten 70 à 80 lokalen en auditoria uitrusten met technologie zodat het onderwijs ‘hybride’ kan doorgaan. Dat zal op het nippertje lukken’, zegt De Keyser.

Grootste uitdaging

Ook distributeurs, de schakels tussen de klant en de maker, kampen met uitdagingen. 'Onze magazijnen zijn leeg', zegt Norbert Bakker, verkoopdirecteur voor België en Luxemburg bij Exertis, een internationale distributeur gespecialiseerd in audiovisuele technieken. 'Veel producten zijn niet of amper op voorraad en wat binnenkomt, is meteen weer weg. Het is onmogelijk een strategische stock op te bouwen.'

x3 productie Nadat in juni de vraag is beginnen te stijgen, verdriedubbelde Vaddio de productie. Het bedrijf, dat apparatuur voor videoconferences maakt, deed nieuwe aanwervingen en opende zes extra productielijnen.

De grootste uitdaging zijn de headsets, zegt Bakker. 'De vraag is meer dan verdubbeld en het aanbod is schaars. Bestellingen die in april geplaatst zijn, kunnen we soms pas leveren in oktober. Daardoor haken sommige klanten helaas af.' Exertis tast in het duister over eventuele beterschap op de markt. 'Voor sommige producten begint de levering al wat vlotter te verlopen. Maar de informatie die we krijgen, wijzigt regelmatig: leverdata worden vooruitgeschoven of blijken niet te kloppen.'

Wachttijden bij Mediamarkt onder controle Terwijl bedrijven maanden moeten wachten op IT-materiaal, moeten individuen zich minder zorgen maken. De elektronicaketen Mediamarkt merkte een stijgende vraag, maar heeft de situatie naar eigen zeggen onder controle. 'In de zomer was er een algemene stijging van 50 procent in de verkoop van het IT-departement', zegt woordvoerder Janick De Saedeleer. 'In augustus steeg de vraag zelfs met 70 procent, door de solden en de heropening van de scholen.' Lege magazijnen zijn bij Mediamarkt vooralsnog geen probleem. 'De vraag is groot en de voorraad beperkt, maar dat konden we oplossen door het gamma uit te breiden en in alternatieven te voorzien', zegt De Saedeleer. 'We zijn in het voorjaar in actie geschoten en hebben toen al de bestellingen voor het najaar geplaatst. De wachttijd voor de consument is hetzelfde gebleven.'

Achterstand

Fabrikanten worden geconfronteerd met nooit geziene uitdagingen in de productie: een schaarste aan mensen, een door social distancing verstoorde manier van werken, logistieke chaos. 'Het probleem van de productiecapaciteit hebben we kunnen oplossen door snel op te schalen', zegt Dennis Driessen. Hij is de Beneluxverantwoordelijke bij het Amerikaanse Vaddio, dat apparatuur voor videoconferences en afstandsonderwijs maakt. Vaddio werkte samen met Whitemilk om de auditoria van de Universiteit van Bergen uit te rusten met ‘distant learning’-technieken: camera en audiomateriaal dat de lessen opneemt, waarna studenten die thuis kunnen streamen.

'Nadat de vraag in juni is beginnen te stijgen, hebben we onze productie verdriedubbeld, dankzij nieuwe aanwervingen en zes extra productielijnen. Zo kunnen we stilaan de achterstand inhalen', zegt Driessen. 'We maken weer meer dan we verkopen en kunnen onze stock dus aanvullen.' De grotere bottleneck ligt bij de onderdelen, zoals chips, USB-poorten, printplaten of cameralenzen. 'Het is een wereldwijd probleem', zegt Driessen. 'Alle makers hebben meer materiaal nodig, maar de markt is nog altijd grondig verstoord.'

Hij noemt transport als voorbeeld. 'Vaddio koopt zo lokaal mogelijk, in Minnesota. Met die standaardleveringen is nu vaak een extra dag gemoeid. Maar sommige componenten moeten ook uit China en Taiwan komen. En het luchtvrachtverkeer is zo ontregeld dat de levermomenten niet meer zo efficiënt zijn afgestemd op het productieproces. Dat betekent allemaal tijdverlies, waardoor de levertijden drastisch toenemen. Normaal duurt het één week, nu makkelijk zes tot acht weken.'