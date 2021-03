Belg haalt 11 miljoen op voor futuristische loopband

Beleggers kunnen nog tot 2 april instappen in de crowdfunding voor de Omni One, een nieuwe, futuristische loopband en virtual-realityinstallatie van Virtuix. Dat is het bedrijf van de Texaanse Belg Jan Goetgeluk. Maar een maand voor het bedrijf het doel van 15 miljoen dollar wou bereiken, staat er al 11 miljoen dollar op de teller, zo maakte het bedrijf zelf bekend. Meer dan 4.000 beleggers tekenden al in.

De Omni One wordt een toestel voor in de huiskamer waarmee de gebruiker met een VR-bril op effectief kan rondlopen in virtuele werelden. Wie een VR-bril draagt, bevindt zich wel in een virtuele wereld, maar zijn eigen bewegingsruimte is nog vaak beperkt. Met de Omni, een soort loopband, verandert Virtuix dat. Het bedrijf deed dat eerder al met de Omni Pro, een versie voor VR-arcades, en de Omni Arena, een combinatie van vier Pro-systemen voor een multiplayerervaring. Het verkocht van de Omni Pro al 4.000 toestellen aan meer dan 500 arcades.