Belg heeft bijna 400 euro veil voor smartphone

De smartphonemarkt in ons land ging er in de eerste negen maanden van dit jaar nog op vooruit, zowel qua volume als qua omzet.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar verkochten de smartphoneproducenten samen ongeveer 2,1 miljoen toestellen in ons land. Dat zijn er volgens GFK 2,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. GfK geeft geen verdere commentaar over wie de meeste toestellen verkocht.