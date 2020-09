Belgen en Nederlanders bikkelen om laptoploze leerling

Het knettert op de markt van laptops voor het onderwijs. De Nederlandse marktleider valt de Belgische markt aan, de Belgische vrijt Nederlandse scholen op. 'Er is nog veel mogelijk in Nederland.'

Begin september. Op een foto op de Facebook-pagina van het KTA in Brugge hijsen vijftien leerlingen hun Chromebook (een laptop volgens de Google-norm) met blauwe hoes boven hun hoofd. ‘Ons digitaal verhaal schrijven we samen’, klinkt het, met een bedankje voor The Rent Company. Dat Nederlands bedrijf is in eigen land marktleider voor het leveren van Chromebooks of laptops (de Microsoft-variant) aan middelbare scholieren.

Het bedient er 500 van de 800 à 900 scholen uit het voortgezet onderwijs (het secundair) die hun leerlingen vragen een eigen laptop te hebben. Voor 1 september 2019 beleverde het België nog schuchter vanuit Nederland, nu gaat het all-in: een Belgische vennootschap, een nieuw kantoor in Lubbeek bij Leuven, en de claim dat het al 25 scholen met 3.000 leerlingen belevert.

100 Ambitie Signpost wil tegen 1 september 2022 in 100 Nederlandse scholen actief zijn.

Het is een aanval op Signpost, dat de Belgische markt voor hardware in het onderwijs aanvoert. Al broedt Signpost-CEO Arne Vandendriessche op een tegenzet. Zijn bedrijf staat in contact met 17 Nederlandse scholen uit het voortgezet onderwijs om vanaf 1 september 2021 te starten met een laptopproject. Al reikt de ambitie veel verder: ‘We willen tegen 1 september 2022 in honderd scholen in Nederland actief zijn’, klinkt het ferm.

Te duchten tegenstander

Vandendriessche krijgt een te duchten tegenstander. De man achter The Rent Company, Ronald Van den Boogaard, is een veteraan op de markt. Hij timmert al sinds 2004 aan de weg met zijn bedrijf. Het Nederlandse onderwijs staat verder met schermen in de klas. In het primair onderwijs (het basisonderwijs) schaffen scholen veelal zelf laptops aan, in het voortgezet onderwijs is een eigen toestel gangbaar. De school bepaalt het model en ouders kunnen kiezen: of ze schaffen het aan via de IT-partner van de school of ze kopen het elders.

Die omslag naar een eigen toestel is al acht à negen jaar aan de gang, schat Van den Boogaard. In die mate dat het eindpunt in zicht is. ‘Ik zie nog twee jaar groei. Er zijn 800 à 900 scholen die een laptopproject hebben.’ In Nederland zijn 1.450 VO-scholen. De markt is bijna voor twee derde ingenomen.

Wij verkopen comfort en gemak. Niel Van Meeuwen The Rent Company Belgium

Vandendriessche maakt zich sterk dat hij zijn voet nog tussen de deur krijgt. ‘Er is nog veel mogelijk op de Nederlandse markt. De Nederlandse leveranciers werken niet echt op maat, hun aanbod is erg gestandaardiseerd.’ Sommige scholen, zoals in het technisch onderwijs, vragen meer flexibiliteit zowel qua toestel en software. ‘Wij zullen ons vizier vooral richten op scholen die eisen stellen aan de laptop van de leerling. Wij verdelen ook 900 softwaretitels.'

Vandendriessche heeft de adelbrieven voor zijn plannen. Signpost slaagde er de voorbije vijf jaar in door te groeien naar 65.000 actieve laptops voor leerlingen, verspreid over 250 Belgisch middelbare scholen. Maar het bedrijf moet tegelijk zijn Belgische flank afdekken. De markt ligt hier nog meer open. Signpost belevert nog maar 250 van de 950 Vlaamse middelbare scholen, al maakt het zich sterk volgend jaar naar 500 scholen door te groeien.

De markt is rijp voor concurrentie, vindt Niel Van Meeuwen, die The Rent Company in België voet aan grond moet doen krijgen. ‘Drie jaar geleden kregen we voor het eerst de vraag van een aantal scholen, die vonden dat er weinig keuze was.' Het thuisonderwijs tijdens de lockdown heeft het thema hoger op de agenda gezet, meent Van Meeuwen. Daar is Vandendriessche het mee eens. ‘Zonder eigen laptop geen onderwijs thuis. De coronacrisis heeft een en ander versneld.’

Dienstverlening

Hoewel The Rent Company en Signpost allebei hardware verhuren of verkopen, willen ze zich niet zozeer onderscheiden via merken of modellen van laptops. Dé manier om het verschil te maken is via een goede dienstverlening aan scholen en ouders. ‘We verkopen niet alleen een toestel’, zegt Van Meeuwen. ‘We nemen het hele logistieke proces uit de handen van scholen en ouders: we staan in voor facturatie, we leveren het toestel met de nodige software vooraf geïnstalleerd, we regelen een vervangtoestel in het geval van schade, we hebben vervangonderdelen indien nodig.’

De Nederlandse leveranciers werken niet echt op maat, hun aanbod is erg gestandaardiseerd. Arne Vandendriessche CEO Signpost

Scholieren gebruiken hun toestel nu eenmaal intensief, merkt Van den Boogaard op. The Rent Company moest in het vorige schooljaar 31.000 reparaties doen op 155.000 actieve toestellen. ‘Dat is geen wonder. Scholieren gebruiken het toestel acht uur per dag, nemen het mee van school naar huis, en gooien het daar samen met hun boekentas in de hoek.’ De missie is geslaagd als noch de ouders noch de school moet wakker liggen in het geval van schade, besluit Van Meeuwen. 'Wij verkopen eigenlijk comfort en gemak.'