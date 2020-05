België draagt rode lantaarn in glasvezelaansluitingen

In geen enkel ander Europees land liggen zo weinig glasvezelverbindingen in huizen en gebouwen als in België. Behalve Proximus werkt alleen de netbeheerder Fluvius aan enkele proefprojecten rond glasvezel.

In heel Europa zijn zowat 172 miljoen gebouwen uitgerust met een fiberaansluiting, becijferde de vakvereniging Fiber to the Home Council Europe. IJsland is de absolute koploper. Ongeveer twee derde van alle internetsurfers heeft een glasvezelaansluiting ter beschikking. Het land neemt dit jaar de leidersplaats over van Litouwen. Wit-Rusland komt op de tweede plaats met 63 procent, Zweden staat op drie met 57 procent.

Kort

België heeft het laagste aantal fiberverbindingen in Europa. Ons land heeft maar twee aanbieders van glasvezel aan gewone consumenten: Fluvius en Proximus. Een inhaalbeweging is nodig.

België was met ruim 300 procent bijkomende aansluitingen veruit de grootste groeier in Europa, maar draagt in de totaalcijfers nog altijd de rode lantaarn. Hoeveel procent van de gezinnen bij ons al glasvezel heeft, vermeldt de Council niet specifiek in zijn rapport, maar het is nog altijd minder dan de 2 procent van Oostenrijk.

Nederland

Ook Nederland is een van de betere leerlingen van de klas. Daar surfen al meer dan 3,2 miljoen gezinnen via een fiberverbinding, zo’n 40 procent van alle huishoudens. Dat blijkt uit het rapport ‘Fiber to the Home 2020’ van het gespecialiseerde vakblad Telecompaper. De grootste twee aanbieders bij onze noorderburen zijn KPN en Delta Fiber, al zijn er uitdagers als E-Fiber en Primevest/ T-Mobile op de markt actief.

De penetratie verschilt ook sterk van provincie tot provincie. In Flevoland kunnen praktisch alle huishoudens (98%) aan de slag met glasvezel. In Groningen is dat maar 13 procent, in Zeeland zelfs maar 5 procent. De uitrol van glasvezel in Nederland kende enkele jaren geleden een piek, zakte toen weer weg, maar lijkt nu weer op volle kracht te verlopen. Telecompaper schat dat dit jaar nog eens 600.000 huizen met fiber worden uitgerust, een record. Het vorige record dateert van 2013, toen werden 466.000 Nederlandse huishoudens van glasvezel voorzien.

Fluvius

Ons land telt maar twee aanbieders van glasvezel aan gewone consumenten, en dan nog lang niet overal: de telecomoperator Proximus en de netbeheerder Fluvius. Die laatste zette begin dit jaar een kleinschalig proefproject rond glasvezel op in vijf steden - Genk, Gent, Poperinge, Diksmuide en Antwerpen - en beperkt zich puur tot het onder de grond stoppen van de kabels.

Voor de dienstverlening sloot Fluvius akkoorden met meerdere partijen die elk een eigen aanbod in de markt zetten: RapidXS, FastFiber, WeServe, Multifiber, Fastic en Orange. Orange is de bekendste, Multifiber en WeServe zijn Nederlandse providers die bij onze noorderburen al enige ervaring hebben opgedaan.

2,4 miljoen Tegen 2025 wil Proximus ongeveer 2,4 miljoen glasvezelaansluitingen hebben in Belgische woningen.





Fluvius hanteert voor glasvezel dus exact dezelfde strategie als voor zijn elektriciteits- en gasnetwerken. Het legt de netwerken aan en onderhoudt ze, maar wat er over de kabels loopt, daar staan andere partijen voor in en speelt de markt. Die aanpak verklaart de stevige prijsverschillen tussen de providers die op het Fluvius-netwerk actief zijn. WeServe rekent bijna 100 euro aan voor een verbinding van 500 megabit per seconde op het Fluvius-netwerk. Bij Fastfiber kost een verbinding van 1.000 mbps nog geen 48 euro. WeServe richt zijn aanbod en dienstverlening vooral op kmo’s en bedrijven.

De providers op het Fluvius-netwerk bieden voorlopig enkel dataverbindingen en (voor een kleine meerprijs) vaste telefonie aan. Binnenkort zullen sommige ook tv-zenders verdelen. Op dat moment zal via Fluvius in een echt triple-play-aanbod voorzien worden.

Proximus

De andere aanbieder in ons land van glasvezel voor consumenten is Proximus. De telecomoperator begon eraan in 2017. Aanvankelijk verliep de uitrol vrij conservatief en erg gefaseerd, maar in mei kondigde hij aan de turboknop in te drukken. Proximus trekt de komende jaren elk jaar een miljard euro uit voor de verdere uitbouw van zijn glasvezelnetwerk. Tegen 2025 moeten ongeveer 2,4 miljoen Belgische woningen aangesloten zijn. Aanvankelijk werd dat cijfer pas voor 2030 vooropgesteld. Proximus heeft ondertussen zijn netwerk ook al een tijd voor concurrenten opengesteld. Onder meer de alternatieve provider EDPNet maakt er gebruik van.