België heeft meer datacenters nodig, maar big tech laat ons land voor het grootste deel links liggen. Het advies- en ontwerpbureau Arcadis ziet een oplossing: kleine 'edge datacenters'. Die hebben ook op energievlak voordelen.

België heeft datacenters nodig om bedrijven en consumenten ten volle gebruik te laten maken van nieuwe technologie zoals 5G en zelfrijdende wagens, aldus experten van Arcadis.

Het bureau ging na welke criteria de bigtechbedrijven hanteren om in sterk ontwikkelde landen grote datacenters te bouwen. Die analyse resulteerde in de Data Center Location Index 2021. België bekleedt een 32ste plaats. Enkel Tsjechië en Portugal scoren nog slechter in Europa. Nederland, Frankrijk en Duitsland doen het stukken beter.

De grote afstand van ons land tot overzeese glasvezelverbindingen speelt ons parten maar ook de tijd die het kost om de nodige vergunningen te bekomen. 'Vier van de vijf grote datacenterspelers zijn hier niet', concludeert Peter Toulet, expert datacenters bij Arcadis België. Google is de uitzondering met datacenters in Bergen.

Edge datacenters

Kleinere datacenters, zogeheten edge datacenters, kunnen een uitweg bieden. Zij zijn zo'n tien keer kleiner dan een groot 'hyperscale' datacenter.

Die kleinere en lokale datacenters staan in verbinding met de grote datacenters in Londen, Amsterdam of Frankfurt en verbeteren de connectiviteit en de snelheid van de dataoverdracht, dicht bij de gebruiker. Lokaal populaire inhoud kan plaatselijk ter beschikking worden gehouden in plaats van telkens vanuit een verre cloud te moeten worden opgevraagd. Dat is belangrijk voor bedrijven als Netflix.

Ook het Internet of Things (IoT) gaat heel wat data genereren, maar heeft ook rekenkracht nodig die zich dichter bij de toestellen bevindt. 'Zelfrijdende wagens genereren massa's data die snel verwerkt moeten worden', legt Toulet uit.

De kortere tijd tussen het ontwerp en de ingebruikname van zo’n kleiner datacenter is ook interessanter voor investeerders en techbedrijven. Het is eenvoudiger om een vergunning te krijgen en de energievoorziening is minder complex. De investeringen kunnen gebeuren door de grote techbedrijven zelf of die kunnen een beroep doen op andere spelers zoals Proximus, Colt, Interxion, Verizon of Syntigo. Die hebben al datacenters aan de rand van de stedelijke gebieden die kunnen worden ingeschakeld als edge datacenter.

Restwarmte