België is koploper in deep tech

Ons land is, samen met Zwitserland, een Europese kampioen in de ontwikkeling van zogenaamde deeptechbedrijven. Dat blijkt uit onderzoek door onderzoeker Omar Mohout (Sirris).

Mohout, start-upspecialist bij het kenniscentrum Sirris, onderzocht hoe groot het belang van deep tech in het Belgische technologielandschap is. Deep tech wordt gedefinieerd als technologie die een lange ontwikkeltijd heeft en die gebaseerd is op doorbraken in wetenschap of ingenieurstechnieken. In tegenstelling tot ‘shallow tech’ zoals softwareapplicaties, heeft deep tech nood aan dure infrastructuur en veel kapitaal om zich te ontwikkelen en op te schalen.

Mohout telt 597 Belgische deeptechbedrijven, waarvan twee derde zich in Vlaanderen bevindt. Een meerderheid zijn spin-offs van universiteiten of onderzoekscentra zoals Imec of Vito, en bijna negen op de tien zijn uitsluitend actief op de bedrijvenmarkt. Het gaat om bedrijven als Byteflies, dat medische monitoringtoestellen ontwikkelt, en Ellio, een maker van speedpedelecs.

432 miljoen investeringen Dit jaar telde Omar Mohout al voor 432 miljoen euro investeringen in Belgische deeptechbedrijven.

Hoewel deep tech slechts 20 procent van het totale aantal Belgische techbedrijven vertegenwoordigt, trok de sector de voorbije jaren 40 tot 70 procent van de financiering naar zich toe. Dit jaar telde Mohout al voor 432 miljoen euro investeringen. Alleen in 2017 was dat bedrag groter (565 miljoen).

Dat Vlaanderen en België goed scoren in deep tech, hoeft niet te verbazen. Ons land beschikt over veel en gereputeerde universiteiten en onderzoeksinstellingen met een sterke ingenieurscultuur. De aanwezigheid van industriële bedrijven en de koppositie in de biotechsector zijn andere katalysatoren.

Mohout ging voor verschillende Europese landen na welk aandeel van de scale-ups (bedrijven in een opschaalfase) tot de sector van deep tech kunnen worden gerekend. Daar bekleedt België (31 procent) met Zwitserland (34 procent) een toppositie.