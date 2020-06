België mist boot van supersnel mobiel internet

België heeft dinsdag een belangrijke Europese deadline voor de uitrol van het supersnelle mobiele 5G-internet gemist. Ons getreuzel kan wegen op de investeringen in 5G.

30 juni 2020. Die deadline legde Europa al in 2017 op aan ons land voor de veiling van de eerste radioband voor 5G, het supersnelle mobiele internet dat de opvolger moet worden van 4G. Een tweede deadline, voor de tweede 5G-radioband, volgt eind dit jaar. Ook die zullen we zeker missen, stelt de telecomwaakhond BIPT. Dat staat in schril contrast met de buurlanden. In Frankrijk en Duitsland ging de eerste 5G-band al onder de hamer, Nederland begon er maandag aan.

De veiling van de twee radiobanden is essentieel om op termijn een 5G-netwerk over het hele Belgische grondgebied te kunnen uitrollen, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. De telecomoperator heeft nu al 5G-hotspots. Maar dat is een tussenoplossing. 'De ene band bevindt zich op een lage frequentie, met golven die ver reiken, en is daarom geschikt voor landelijk gebied. De tweede band heeft meer capaciteit, maar de golven reiken er minder ver, en is daarom gepast voor drukke steden.'

Gekrakeel

Voor een 5G-netwerk dat heel België dekt, zijn beide radiobanden dus broodnodig. De telecomwaakhond BIPT zette de veiling van beide banden, samen met die van andere banden voor 2G, 3G en 4G, in de steigers in één grote 'multibandveiling'. Midden 2018 zette de regering-Michel daar al het licht voor op groen, maar de veiling liep vast op politiek gekrakeel tussen de federale overheid en de deelstaten. Die raken het niet eens over de verdeling van de 800 miljoen euro die de veiling moet opbrengen. Bij de vorige veiling kregen de regio's 20 procent van de koek, ditmaal willen ze meer.

Het getreuzel met de veiling van de twee 5G-banden kan wegen op de bereidwilligheid van bedrijven om in ons land te investeren in de technologie, klinkt het bij tal van experts. Het BIPT had in zijn jaarverslag van 2019 al een scherpe waarschuwing in petto: 'Een uitstel kan gaan leiden tot een ingebrekestelling door Europa, maar vooral ook tot een belangrijke vertraging van de 5G-investeringen in ons land.' De Europese Commissie toonde volgens het BIPT al haar 'algemene bezorgdheid' over de 5G-veiling in ons land.

De gemiste deadline voor het veilen van de eerste band raakt een aantal sectoren specifiek, zegt Michael Peeters, directeur connectiviteit van het onderzoekscentrum imec. 'Op die band zullen we toepassingen zien die nood hebben aan 5G-dekking op grote afstanden in landelijk gebied. Denk aan de internetdekking voor autosnelwegen en treinassen. Dat is belangrijk voor de ordediensten, maar ook voor pendelaars.' Ook wie met sensoren allerlei gegevens in een landelijk gebied wil opmeten, zoals de water-, bodem- of luchtkwaliteit, zal beroep doen op die band.

Landen die niet voorop lopen, kunnen de expertise ook niet elders aanbieden. Raf Meermans CEO netwerkplanningbedrijf Comsof

België dreigt zo de kennisslag rond die sectoren te verliezen, vreest Raf Meersman, de CEO van het netwerkplanningbedrijf Comsof, dat onder meer Proximus ondersteunt bij de uitrol van het glasvezelnetwerk. 'Die band is geschikt voor allerlei experimenten om machines met elkaar te laten communiceren of data op grote afstand uit te wisselen.' Voor onder meer landbouw- en energiebedrijven zijn proefprojecten daarmee belangrijk. Uitstel kan tot een concurrentieel nadeel leiden. 'Landen die niet voorop lopen, kunnen de expertise ook niet elders aanbieden.'

Landbouwmachines

De West-Vlaamse vestiging van CNH Industrial, een producent van landbouwmachines, bestudeert de inzet van 5G. Landbouwmachines rijden nu al via gps, met behulp van 3G en 4G, over het veld. Met 5G zou dat nog preciezer kunnen. Ook kunnen data dan beter vanop het veld worden doorgestuurd. Het Belgische getreuzel is geen cadeau, stelt projectverantwoordelijke Vic Vandecaveye. 'Het uitstel helpt onze positie in de groep rond het thema niet. De coronacrisis maskeert gelukkig een en ander.'