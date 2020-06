Belgisch-Franse betaalspecialist iBanFirst haalt 21 miljoen op

Het Belgisch-Franse groeibedrijf iBanFirst - Franse oprichter, hoofdkantoor in België - voert een kapitaalverhoging van 21 miljoen euro door. De Franse durfkapitaalfondsen Elaia en Bpifrance stappen aan boord. IbanFirst haalde zo in zeven jaar al 46 miljoen euro op, waarvan een deeltje bij de Franse telecommagnaat Xavier Niel. Hij neemt niet deel aan deze ronde.

Voor het bedrijf is de kapitaalronde een opsteker. Het was bang afwachten wat de impact van de coronacrisis op de groei zou zijn. Het bedrijf ontwikkelde een platform waarmee kmo's, die zich minder bediend voelen door de grootbanken, zicht krijgen op hun internationaal betaalverkeer.

'We hebben een gediversifieerd klantenportfolio, met vooral klanten in de technologische, medische of voedingssector. Die hadden minder last van de crisis dan bijvoorbeeld de horeca, die bij ons minder op het platform vertegenwoordigd is.' Veel bedrijven waagden zich aan een pivot. 'Ze schoolden zich om naar mondmaskers of handgels en moesten transacties met China doen.'