Belgisch databedrijf Collibra haalt 112 miljoen op en is 2,3 miljard dollar waard

Het Brusselse groeibedrijf Collibra is na alweer een kapitaalronde 2,3 miljard dollar waard. Dat is meer dan Belgische beursiconen als Barco of Melexis.

Al voor het vierde jaar op rij haalt Collibra een naar Belgische normen ongewoon hoge som privaat kapitaal op. Het softwarebedrijf, wiens platform bedrijven helpt hun datastromen te beheren, krijgt 112,5 miljoen dollar toegestopt.

Dat haalt het op bij zijn bestaande aandeelhouders, aangevuld met één nieuwkomer: het Durable Partners-fonds van Henry Ellenbogen. Die was 18 jaar lang investeringsmanager bij T. Rowe Price, een prominente vermogensbeheerder in de VS, voor hij begin vorig jaar zijn eigen fonds oprichtte.

Collibra haalt de cash binnen op een moment dat door de uitbraak van het coronavirus een ongeziene economische storm opsteekt. Het bedrijf was naar eigen zeggen niet op zoek naar kapitaal, maar het komt nu wel goed van pas, stelt CEO Felix Van de Maele in een gesprek met De Tijd.

Krimp

‘Als het economisch moeilijk gaat, komen de bedrijven met veel cash het sterkst uit de crisis. We begonnen met de kapitaalronde in januari, toen er nog geen sprake was van corona. Maar we zijn blij dat we het deden. We kunnen aan onze klanten, partners en werknemers tonen dat we sterk staan en blijven investeren in productinnovatie.’

2,3 miljard Waardering Collibra is naar eigen zeggen 2,3 miljard dollar waard.

Dat wil niet zeggen dat Collibra de wereldwijde economische krimp niet zal voelen, onderstreept Van de Maele. Het bedrijf met 650 werknemers plande dit jaar 400 extra werkkrachten aan te werven. Dat zullen er minder zijn. Collibra zag vorig jaar zijn omzet nog met 80 procent groeien.

Omdat potentiële klanten nu meer op de kleintjes letten, zal dat dit jaar minder zijn. ‘We blijven aanwerven, vooral in onderzoek en ontwikkeling. Daar komt 100 man bij. Maar in de verkoopteams zal het minder zijn.’ Ook een uitbreiding naar Azië staat on hold. ‘We weten niet hoe lang dit gaat duren, we moeten voorzichtig zijn met de cash.’

Opportuniteit

Toch is het coronavirus mogelijk een opportuniteit voor Collibra. Data staan centraal in de bestrijding van het virus, en net dat is de sterkte van Collibra. De spin-off van de VUB, die in 2008 het levenslicht zag, biedt bedrijven een onlineplatform waarmee ze de datastromen binnen de bedrijfsmuren beter in kaart kunnen brengen.

‘Ik vergelijk ons altijd met een bibliotheek. Stel dat het aantal boeken explodeert en je hebt geen manier om ze te organiseren. Je vindt dan geen enkel boek terug. Dat is ook zo met data. Ons platform maakt het mogelijk data snel terug te vinden, en die efficiënt en met respect voor privacy te benutten.’

Kerncijfers Collibra > Activiteit: softwareplatform voor beheer van datastromen. > Personeel: 650 werknemers verspreid over 8 kantoren. > CEO: Felix Van de Maele. > Waardering: 2,3 miljard dollar. > Opgehaald durfkapitaal: 345 miljoen dollar. > Omzet: onbekend, +80 procent in 2019.

Collibra overlegt met klanten uit de overheid en de gezondheids- en farmasector hoe het platform kan helpen bij de bestrijding van het virus door efficiënter databeheer. ‘Hun eerste focus is de toevoer van medisch materiaal op orde te krijgen. Wij kijken hoe we hen daarbij kunnen helpen, door data daarover sneller te analyseren of beter in kaart te brengen.’

Bedrijven zullen zich door de economische malaise ook efficiënter willen organiseren, waar data ook weer een rol spelen. ‘Al die elementen blijven, die gaan niet weg. Maar de realiteit is dat dat met kleinere budgetten zal gebeuren.’

Onafhankelijk

Het jonge Brusselse bedrijf brak door na de bankencrisis van 2008. De banken kregen strikte financiële verplichtingen opgelegd en moesten meer rapporteren aan de overheden. Met zijn platform strikte Collibra prompt Wall Street-grootheden als HSBC. Het volgende momentum kwam er na de komst van de Europese databeschermingsregels (GDPR) in 2018.

Burgers kregen meer macht over hun data, waardoor bedrijven er intern beter zicht op moesten krijgen. Parallel met de interesse uit de markt kwamen ook investeerders over de brug. Collibra bemachtigde begin vorig jaar de felbegeerde status van ‘unicorn’ - een privaat groeibedrijf dat meer dan 1 miljard dollar waard is.

Met de nieuwe kapitaalronde erbij haalde Collibra al 345,5 miljoen dollar op bij zijn aandeelhouders. Het zijn niet de minste: het gaat onder meer om Capital G, de investeringstak van Google-moeder Alphabet, maar ook om Iconiq Capital, de investeringsboetiek die aan de slag mag met het vermogen van Silicon Valley-toppers als Mark Zuckerberg (CEO van Facebook).

Met de komst van Ellenbogen en Durable Partners wil Van de Maele met zijn bedrijf de tweede fase aanvatten. ‘In de eerste fase bewijs je dat je een product in huis hebt dat iets kan. We moeten nu doorgroeien als onafhankelijk bedrijf dat ook op lange termijn kan bestaan.’ Overgenomen worden is niet aan de orde. ‘Daar ligt onze focus nu niet.’









Schermvullende weergave Felix Van de Maele, de CEO van Collibra. ©Thomas Sweertvaegher