Belgisch dronesoftwarebedrijf sluit deal met Huawei

Verkeersleiders

De Antwerpse starter ontwikkelde een kader waarbinnen zulke luchtverkeersleiders kunnen raadplegen wie er met drones actief is en of die in zones actief zijn waar er al dan niet gevlogen mag worden.

Stip

Huawei voegt daar nu een real time 'stip op de kaart' aan toe. Het ontwikkelde technologie waarmee dronegebruikers geïdentificeerd en gelokaliseerd kunnen worden. 'We komen zo tot een aanpak met twee lagen, die over elkaar schuiven', zo duidt Ellen Malfliet, woordvoerder bij Unifly.

Traffic management

De samenwerking met Huawei doet ook vragen rijzen. In de Verenigde Staten is het technologiebedrijf niet welkom. De Amerikaanse autoriteiten vrezen dat het bedrijf banden heeft met de Chinese overheid .

Unifly ziet er geen graten in. 'We hebben dat goed onderzocht. Ons traffic-managementsysteem is goed afgeschermd. Wij gebruiken data die Huawei aanlevert. Andere datasets, over bijvoorbeeld zones waar niet gevlogen mag worden, zijn openbaar toegankelijk.'