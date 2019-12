Belgische boekhoudsoftware valt in Nederlandse handen

Het Nederlandse Exact neemt zijn Belgische sectorgenoot WinBooks over.

Er is een krachtenbundeling in de sector van boekhoud- en financieelbeheersoftware. Het Nederlandse Exact, dat een online cloudomgeving voor accountants ontwikkelde, lijft zijn Belgische sectorgenoot WinBooks in.

Exact neemt de teugels over van de operationele aandeelhouders en het onafhankelijke investeringsfonds Vectis Private Equity. WinBooks is al sinds juni 2000 actief in ons land en Luxemburg en telt hier 20.000 klanten.

Voor Exact, dat zijn hoofdzetel in het Nederlandse Delft heeft, is België allerminst nieuw. Het is hier al sinds 1989 actief en bedient met 85 werknemers meer dan 66.000 bedrijven en 1.100 accounts op zijn onlineomgeving Exact Online. Het bedrijf is wereldwijd in honderd landen actief, met 1.400 werknemers.