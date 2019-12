Belgische cybersecuritygroeier haalt 47,6 miljoen dollar op

Secure Code Warrior, een Belgisch groeibedrijf gespecialiseerd in cybersecurity, haalt kapitaal op bij Goldman Sachs, Cisco en Forcepoint Capital. Dat schrijft Trends.

Het Belgisch-Australische Secure Code Warrior haalt 47,6 miljoen dollar op bij gerenommeerde namen als de investeringsbank Goldman Sachs, Cisco (bekend van zijn routers en netwerkinfrastructuur) en Forcepoint Capital, een gespecialiseerd fonds voor cybersecurity. Dat bericht Trends. CEO Pieter Danhieux en CTO Matias Madou willen het geld investeren in hun platform om programmeurs veiligere code te laten schrijven en in de uitbouw van hun team, vooral in Brugge.

Het cybersecuritybedrijf is nog maar toe aan zijn tweede grote kapitaalronde. De vorige was in 2018, voor slechts 3,5 miljoen dollar.

In deze nieuwe kapitaalronde neemt de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs het gros van de investering voor zijn rekening. De kapitaalinjectie moet de cybersecurity-starter in staat stellen om door te groeien naar een bedrijf van 100 miljoen dollar omzet, aldus CEO Pieter Danhieux in Trends.

Danhieux en Madou, beiden ingenieur met een gedeelde passie voor cyberveiligheid, kenden elkaar al van hun studententijd, maar hebben pas sinds twee jaar samen een bedrijf. Het duo heeft 200 klanten over de hele wereld, voornamelijk multinationals en zeer grote bedrijven. Hun grootste klant is de Amerikaanse zakenbank JP Morgan.