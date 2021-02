Belgische start-up doet multinationals samenwerken, ook met de fiscus

De Belgische start-up Loc.tax ontwikkelde een platform dat de fiscale afdelingen van multinationale bedrijven intern en extern laat samenwerken, ook met de fiscus. Het jonge bedrijf haalde 3,6 miljoen dollar op.

De financieringsronde werd geleid door het Europese Cavalry Ventures met steun van Seedcamp, Mustard Seed Maze en Amaranthine.

'Ons platform visualiseert de onderdelen van een multinational, het laat samenwerking toe binnen en buiten het bedrijf en het geeft weer welke fiscale regels wanneer van toepassing zijn', aldus CEO Hans Kayaert, die als advocaat met liefde voor technologie het bedrijf samen met drie anderen oprichtte.

Transparantie

Loc.tax plant organisatietechnologie van programmeurs over naar multinationale fiscaliteit. Bij het ontwikkelen van software wordt veel gebruik gemaakt van 'Git', een versiebeheersysteem. Zo'n systeem laat toe dat verschillende ontwikkelaars aan een programma werken en hun bijdrages op een elegante manier kunnen integreren, waarbij ze eventuele tegenstrijdigheden detecteren en wegwerken. 'Het is de achterliggende architectuur van Git die wij gebruiken in ons platform', aldus Kayaert. 'Het stroomlijnt de samenwerking bij heel complexe bedrijfsherstructureringen.' Een benadering die volgens de CEO nog niet bestond op de markt.

Schermvullende weergave De oprichters van Loc.tax, van links naar rechts: Hans Kayaert, Kasparas Aleknavičius, Bart Van Remortele, Stevi Frooninckx ©Yves Schepers

Multinationale bedrijven doen overnames en reorganiseren in functie van nieuwe wetgeving. Loc.tax maakt mogelijk dat intern en extern specialisten telkens vanuit hun expertise een nieuwe vorm van de organisatie uittekenen en vervolgens dat werk kunnen integreren, net zoals makers van software dat doen. Ook de auditors kunnen de reorganisatie op de voet volgen. Maar de samenwerking kan, binnen de grenzen van de professionele confidentialiteit, ook worden gedeeld met de fiscale overheden.

'Die hebben er alle belang bij te weten dat de reorganisatie gebeurt met bonafide oogmerken', zo legt Kayaert uit. Want bij de heropbouw van de economie na de pandemie willen de overheden overal dat multinationale ondernemingen een faire bijdrage leveren.

'Transparantie' is hierbij een sleutelwoord. Fiscale overheden streven naar een permanente interactie met grote belastingplichtigen, en dat is waar Loc.tax op inspeelt.

Ecosysteem

De start-up werkt volop aan een ecosysteem waarbij de adviessector en de leveranciers van fiscale informatie worden betrokken. 'Wanneer een bedrijf werkt aan een transactie tussen Argentinië en Ecuador, kan ons systeem aangeven waar mogelijke pijnpunten liggen.'

Hierbij is het niet de bedoeling adviseurs te vervangen en automatisch een gedetailleerde eindconclusie naar voor te schuiven. 'Het is een risicomanagementsysteem, waarbij het bedrijf actie kan ondernemen om in detail advies te gaan vragen. In eerste instantie brengen we de grote lijnen in kaart en net dat ontbreekt vandaag voor vele multinationals. Ze hebben het overzicht niet, ze zien niet waar de kleine brandjes dreigen die moeten worden geblust, en wij bieden dat realtime overzicht.'

De startup heeft zijn product klaar in beta, wat betekent dat er nog bugs in het systeem kunnen zitten. 'In deze fase mikken we op snel groeiende multinationale ondernemingen die nog niet zo'n heel groot fiscaal team hebben', zo legt Kayaert uit, al blijken ook grote multinationals interesse te hebben. Binnen enkele weken zal een eerste grote klant worden bekendgemaakt.

Het project startte tijdens de lockdown, in april vorig jaar. Het team telt nu zeven leden maar breidt uit.

