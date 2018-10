Betaaldienst Apple Pay komt naar België

De mobiele betaaldienst van de hardwaregigant lanceert binnenkort in ons land, exclusief bij de grootbank BNP Paribas Fortis. De dienst moet concurreren met Google Pay.

Betalen in de winkel met uw smartphone? Binnen enkele weken landt er in ons land een nieuwe mogelijkheid om dat te doen: Apple Pay, de betaaldienst van de iPhone-producent. In eerste instantie is de dienst exclusief voorbehouden voor klanten van BNP Paribas Fortis. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Klanten van BNP Paribas Fortis zullen hun betaal-of kredietkaarten kunnen toevoegen aan de Apple Wallet, de digitale portemonnee die ingebouwd is in iOS, het besturingssysteem van de iPhone. Klanten zullen in winkels hun smartphone alleen maar tegen de terminal moeten houden om een betaling uit te voeren. Vanaf een bepaald bedrag is een bevestiging nodig via vingerafdruk (touch ID) of gezichtsherkenning (face ID).

Concurrentie

De komst van Apple Pay zit er al even aan te komen, maar nu is het echt zover. De lancering is gepland voor begin november. BNP Paribas Fortis heeft de exclusiviteit in ons land, maar het is niet duidelijk tot wanneer die exact loopt. Na enkele maanden zouden de andere banken volgen. Hans Mariën, de woordvoerder van BNP Paribas Fortis, wil geen commentaar kwijt. Ook lokale woordvoerders van Apple reageerden niet op een vraag om uitleg.

Apple Pay gaat in ons land de concurrentie aan met Google Pay, dat al langer beschikbaar is voor de klanten van bijvoorbeeld BNP Paribas Fortis en KBC. Gebruikers van de Bancontact-app met een Android-smartphone konden ook al mobiel betalen. Apple stelde de onderliggende NFC-technologie (‘near field communication’) tot nog toe niet open. Een andere manier om mobiel te betalen was via het scannen van QR-codes, bijvoorbeeld via Bancontact of Payconiq.

Contactloos

Het is afwachten hoe hard het zal gaan met het mobiel betalen. Het is al mogelijk om contactloos te betalen met betaal- en kredietkaarten. Op termijn kunnen technologiebedrijven zoals Apple en Google wel het verschil maken met de ‘peer-to-peer’-betalingen (tussen gebruikers onderling). Apple biedt wel al ‘Apple Pay Cash’ aan, waarbij een gebruiker betalingen kan doen via de berichtendienst van de iPhone-producent. Die dienst zou voorlopig niet beschikbaar zijn in ons land.