Bigdataveteraan gooit zich op zorg met medische kalender

Rosa, de start-up van techondernemer Sébastien Deletaille, rolt een gezondheidsplatform uit, met een gratis medische kalender voor zorgverstrekkers als eerste stap.

De naam Sébastien Deletaille klinkt als een klok in de wereld van big data, het verwerken van grote hoeveelheden data om tot betere beslissingen te komen. Eind 2018 verliet hij zijn bigdatagroeibedrijf Riaktr, dat hij in 2009 had opgezet. Vorig jaar maakte hij nog deel uit van de overheidstaskforce die met data de eerste coronagolf te lijf moest. Maar nu duikt Deletaille op in een heel andere wereld, die van de zorg.

Met Rosa wil hij over vijf à tien jaar een digitaal platform uitbouwen waarmee tal van aspecten van uw gezondheid te managen zijn. België heeft daar nood aan, claimt hij. 'België houdt van zorg, maar in tegenstelling tot in andere landen plakken we nog klevertjes op documenten.' Een afspraak maken bij een dokter, betalen en terugbetaald worden, voorschriften beheren... Iedereen zou het met de smartphone moeten kunnen, maar dat is nu niet het geval, vindt Deletaille.

Die nood neemt toe omdat millennials, die opgroeiden met het internet en de smartphone, tussen 30 en 40 jaar oud zijn en steeds vaker een beroep zullen doen op de gezondheidszorg. Ook de nieuwe generatie dokters is verslingerd aan de smartphone. België moet die twee groepen matchen met eigen tools. 'Als we dat niet doen, dan overspoelen de grote technologiegiganten ons. Zij hebben er ook de oplossingen voor.'

Dokters moeten nu tot 1.500 euro per jaar betalen zodat een patiënt alleen nog maar jou kan zien. Sébastien Deletaille CEO Rosa

De eerste stap die Rosa neemt, is de introductie van een gratis medische kalender voor zorgverstrekkers. Dat lijkt een opmerkelijke keuze, want op de Belgische markt zijn al tal van online afspraakbeheerders, zoals Doctena, actief. Rosa wil het verschil maken door de tool gratis te maken voor zorgverstrekkers. 'Dokters moeten nu tot 1.500 euro per jaar betalen zodat een patiënt jou alleen nog maar kan zien. Zo werkt het niet, dat mag geen inkomstenmodel zijn', aldus Deletaille.