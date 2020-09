Bijna 3 miljoen Belgen op TikTok

Door de lockdown heeft de videoapp TikTok zijn fanbasis in België in een jaar tijd verdrievoudigd tot bijna 3 miljoen gebruikers.

Terwijl de reputatie van TikTok in de Verenigde Staten zwaar gehavend is, verleidt de Chinese videoapp nog altijd Europeanen. De app voor muziek- en andere video's van jongeren zag zijn gebruikersstatistieken de voorbije tijd exploderen op het Europese continent.

België is daar geen uitzondering op. Volgens de recentst gepubliceerde cijfers van zijn Chinese moederhuis ByteDance, die het Nederlands influenceragentschap Creator Network verspreidde, telde TikTok in augustus 2,7 miljoen gebruikers in ons land. Volgens onze informatie uit de sector staat de app op het punt de grens van 3 miljoen gebruikers in België te doorbreken.

Eén jaar

De groei van het aantal gebruikers bij TikTok is duizelingwekkend. Een jaar geleden telde de app volgens officiële cijfers van ByteDance 'maar' 1 miljoen gebruikers in België. In amper twaalf maanden kon het bedrijf dus bijna 2 miljoen Belgen verleiden met zijn oneindige actualiteitslijn op basis van allerlei muziekvideo's, uitdagingen en dansjes.

Een sectorbron relativeert de cijfers enigszins. 'Het cijfer is enorm, maar strookt met dat in onze buurlanden. De groep gebruikers omvat ook mensen die veleer inactief zijn. Zij installeerden de app wel op hun smartphone, maar gebruiken hem weinig of niet.'

TikTok dankt zijn gigantische groei aan de lockdown en aan gebruikers die de klassieke sociale netwerken, zoals Facebook of Instagram, beu zijn. Ook adverteerders hebben intussen zaakjes geroken en interesseren zich meer en meer voor het Chinese platform.

Amerika

De internationale context lijkt de expansie van de app in Europa niet afgeremd te hebben. TikTok heeft onlangs zijn Europees hoofdkwartier in Dublin gevestigd en probeert zo veel mogelijk te beantwoorden aan de eisen van de Europese overheden om een Amerikaans scenario te vermijden.